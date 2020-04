Ex-NEC'er Gentenaar wacht af of hij weer keeperstraining mag geven

Dennis Gentenaar is keeperstrainer van Al Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten, maar door de coronamaatregelen die ook daar gelden weet hij even niet waar hij aan toe is.

De 44-jarige Nijmegenaar zit thuis in Abu Dhabi. 'Het is hier volgens mij een beetje hetzelfde als nu in Nederland. Het is niet zo streng als in Dubai, waar ze een 24-uurs lockdown hadden. Je mag hier van 6.00 uur tot 20.00 uur wel naar buiten. We kunnen wandelen en boodschappen doen, maar veel zit hier ook nog dicht. Het is echt rustig op straat. Maar ze gaan wel wat versoepelen in de regels', vertelt de oud-doelman van onder meer NEC.

Qua voetbal is het afwachten hoe alles gaat lopen, zegt Gentenaar. 'De bond is nu aan het kijken of de clubs 40 procent kunnen korten op de salarissen. En de vraag is of de competitie nog kan worden afgemaakt. We speelden voor het laatst nog op 14 maart en hadden echt een goede fase.'

Gentenaars contract bij Al Wahda loopt na dit seizoen ten einde. 'Ik zou best langer willen blijven. Ik heb een goede band met de keepers van de club. De faciliteiten zijn prima met mooie velden, de omstandigheden zijn goed en het leven bevalt mij hier wel. Maar het is nu afwachten. Het hele voetbal verkeert in onzekerheid, maar dat is voor het normale leven natuurlijk ook zo.'

Keeperstraining

Gentenaar kan voorlopig nog geen oefensessies leiden met de doelmannen van Al Wahda. 'Ik heb via WhatsApp contact met de keepers en bel ze ook wel. Maar ik kan ze nog geen training geven. Het team heeft wel een gezamenlijk programma en via Zoom geven we op maandag, woensdag en zaterdag trainingen.'

'Als het mogelijk is, wil ik graag twee of drie keer per week weer met de keepers gaan trainen. Want bij een keeperstraining kun je heel makkelijk afstand bewaren en gewoon alles doen wat je normaal ook doet. Maar de club wil niet iets forceren richting de bond, dus we doen dit pas als er toestemming voor is.'

NEC

Vanuit Abu Dhabi volgt Gentenaar zijn oude club NEC nog. 'Ja, het is heel moeilijk voor ze. Ze zitten al een paar jaar in de eerste divisie en het is niet zo makkelijk om daaruit te komen. Ik volg het nieuws in Nederland heel goed, we zaten net nog naar Goedemorgen Nederland te kijken. Voor het voetbal in Nederland is het nu belangrijk wat er besloten wordt door de KNVB. Je weet niet hoe het seizoen afgelopen zou zijn, dus is het lastig om te beslissen over promotie en degradatie. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan oplossen.'