Enorme spanning bij De Graafschap, promotie ligt in handen andere clubs

Kan De Graafschap vanmiddag huilen of is er teleurstelling?

De Graafschap hoort vanmiddag vrijwel zeker of het wel of niet promoveert naar de eredivisie. De spanning in het Achterhoekse kamp neemt toe. Er zijn twee opties.

Voor De Graafschap zijn de belangen groot, nu clubs en KNVB vrijdag in een videocall bijeenkomen. Op het spel voor de club uit Doetinchem staat de eredivisie. Het lot ligt formeel in handen van het bestuur van de KNVB, dat de clubs vanochtend twee opties heeft voorgelegd in een mail. Kort gezegd komt het neer op geen degradanten en geen promovendi en in optie twee, wel degradanten en ook promoties.

Twee kopstukken van De Graafschap, Peter Hofstede en Hans Martijn Ostendorp

Adviserende rol

Eric Gudde en Jean Paul Decosseaux vormen samen het dagelijks bestuur van de proftak van de KNVB. De clubs hebben slechts een adviserende rol, maar mogen wel hun voorkeur aangeven in twee voorgelegde opties. De Graafschap staat op driekwart van het seizoen op een tweede plaats, genoeg voor promotie naar de eredivisie.

'Wij promoveren'

De Graafschap gaat er al weken vanuit dat De Vijverberg volgend seizoen weer het decor zal zijn van eredivisiewedstrijden. 'Wij gaan promoveren', vertelde trainer Mike Snoei onlangs al stellig. Technisch manager Peter Hofstede liet weten dat er beleid wordt gemaakt voor de eredivisie en ook directeur Hans Martijn Ostendorp zei promotie te verwachten.

Maar nu het besluit dichterbij komt, neemt toch ook de spanning en onzekerheid toe. 'Ik merk dat ik het enorm spannend begin te vinden', aldus directeur Hans Martijn Ostendorp donderdagavond.

Een spannende dag ook voor trainer Mike Snoei. Is hij volgend seizoen coach in de eredivisie? (Foto: Wil Kuijpers)

Twee opties over

De profclubs hebben om 10.00 uur een mail gekregen met drie scenario's. De derde optie, met twintig eredivisieclubs, is echter al van tafel. De KNVB ziet dan teveel obstakels waaronder meer wedstrijden en een lastigere verdeling van de TV gelden. Voor half vijf vanmiddag moeten de clubs aangeven welk scenario hun voorkeur heeft, zo staat in de mail van de KNVB.

Optie 1: competitie schrappen en Europese tickets verdelen op basis van de huidige ranglijst en geen degradanten.

Optie 2: de huidige ranglijst aanhouden en op basis daarvan Europese tickets bepalen en degradanten aanwijzen.

Optie 3: geen degradanten en een competitie met twintig clubs (GAAT DUS NIET DOOR)

Zegen

Voor De Graafschap is alles ineens hoogst onzeker geworden. De spanning bij spelers, staf en kantoorpersoneel was vrijdagochtend enorm. Promotie in deze zware tijden zou een zegen zijn voor de club. De Achterhoekers missen weliswaar de inkomsten van nog vier thuiswedstrijden, maar in de eredivisie stijgen de televisiegelden aanzienlijk en zullen de grote sponsoren De Graafschap zeker niet in de steek laten. Ook zal het makkelijker zijn betere spelers naar De Vijverberg te lokken.