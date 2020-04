De Graafschap wacht in spanning af: wordt het eredivisie?

Als gevolg van de coronamaatregelen worden er tot 1 september geen betaaldvoetbalwedstrijden gespeeld. Daar liet premier Mark Rutte vorige week geen twijfel over bestaan. Hij sprak in het grote geheel van wel of geen versoepeling over 'duivelse dilemma's'. Die dilemma's zijn er op veel kleinere schaal ook voor het bestuur van de KNVB.

Videocall

Wat betreft het Gelderse profvoetbal is het voor De Graafschap de spannendste dag, nu clubs en KNVB vrijdag in de zoveelste videocall van de afgelopen weken bijeenkomen. Op het spel staat de eredivisie.

Heeft De Graafschap succesvol kunnen lobbyen achter de schermen?

Lobbyen

Het lot van de Superboeren, wel of geen promotie, ligt in handen van het tweetal Eric Gudde en Jean Paul Decosseaux. Zij vormen samen het dagelijks bestuur van de proftak van de KNVB. De clubs hebben slechts een adviserende rol, maar lobbyen er achter de schermen al weken op los. De Graafschap staat op driekwart van het seizoen op een tweede plaats, genoeg voor promotie naar de eredivisie.

Werkelijkheid

De kans is ook 'zeer waarschijnlijk' dat de club uit Doetinchem mag promoveren, zo berichtte Omroep Gelderland eerder deze week al op basis van meerdere bronnen binnen de voetbalwereld. 'Het doel en meest logische is zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te blijven', zo zou binnen de KNVB gezegd zijn tegen onder meer De Graafschap.

'Wij promoveren'

Die werkelijkheid is de huidige stand waarbij SC Cambuur en De Graafschap, beide clubs hebben ook nog eens een grote voorsprong op de concurrentie, op een promotieplaats staan. De Graafschap gaat er overigens zelf ook al weken vanuit dat De Vijverberg volgend seizoen weer het decor zal zijn van eredivisiewedstrijden. 'Wij gaan promoveren', vertelde trainer Mike Snoei onlangs al stellig. Misschien ook wel uitspraken op basis van geluiden dichtbij het vuur.

Een spannende dag ook voor trainer Mike Snoei. Is hij volgend seizoen coach in de eredivisie? (Foto: Wil Kuijpers)

Tv-gelden

Voor De Graafschap zou promotie in deze zware en onzekere tijden een zegen zijn. De Achterhoekers missen weliswaar de inkomsten van nog vier thuiswedstrijden, maar in de eredivisie stijgen de televisiegelden aanzienlijk en zullen de grote sponsoren De Graafschap zeker niet in de steek laten. Ook zal het makkelijker zijn betere spelers naar De Vijverberg te lokken.

Degradatie

Behalve het vraagstuk promotie moet de KNVB ook een besluit nemen over degradatie. ADO Den Haag en RKC Waalwijk staan nu op die plaatsen en zouden dus eventueel afdalen naar de eerste divisie. ADO heeft al laten weten dat er juristen klaar staan als dat besluit wordt genomen.

Daarnaast moet de KNVB aangeven welke clubs Europees voetbal mogen spelen en zal besloten moeten worden of er een kampioen komt. Waarschijnlijk is dat de huidige nummer één Ajax, dat op basis van doelsaldo net boven AZ staat.

Rechter

Een scenario dat veel minder waarschijnlijk is, maar in theorie ook uit de hoge hoed kan komen, is dat er een grote streep gaat door het hele seizoen. Dat zou betekenen dat er geen gevolgen zitten aan de huidige stand en de competities volgend seizoen opnieuw beginnen. Clubs kunnen besluiten voorleggen aan de rechter als ze het niet eens zijn met besluiten van de KNVB.