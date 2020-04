Overduin geïnstalleerd als wethouder Oude IJsselstreek

Marieke Overduin is donderdagavond geïnstalleerd als nieuwe wethouder in Oude IJsselstreek. De CDA-politica is daarmee de opvolger van Peter van de Wardt, die in december vorig jaar zijn ontslag aanbood.

'Ik zie uit naar de samenwerking met de gemeenteraad', aldus Overduin na haar installatie. 'Daarnaast zie ik uit naar de kennismaking met de inwoners van de gemeente en de werkzaamheden in het sociale domein.' De nieuwe wethouder in Oude IJsselstreek deed eerder ervaring op als wethouder in Veenendaal van 2014 tot en met 2018 met in haar portefeuille Zorg. Daarvoor, van 2006 tot 2014, was Overduin onder meer raadslid en fractievoorzitter van het CDA in de diezelfde gemeente. Overduin werd met 18 stemmen voor en vier stemmen tegen aangenomen als wethouder in Oude IJsselstreek. Twee stemmen waren ongeldig.



Van de Wardt trad vorig jaar af als wethouder na scherpe kritiek van diverse raadsleden. Voornaamste reden van de kritiek was het feit dat Van de Wardt te lang had volgehouden dat het goed ging met Laborijn. Korte tijd later kwamen er diverse misstanden aan het licht bij de sociale dienst. De toenmalig wethouder trok daarop zijn conclusies: 'Een deel van uw raad heeft geen vertrouwen meer in mij als wethouder. Wat ik heb gehoord staat zo ver af van de normen en waarden waar ik voor sta.'