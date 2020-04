NK Indoor in Apeldoorn blijkt hoogtepunt van atletiekseizoen

Voor de topatleten waren de Spelen in Tokio het hoofddoel. En wie zich daar niet voor kon plaatsen, had het EK nog achter de hand. Maar dat valt nu ook weg. Een ander piekmoment, het WK Indoor, ging al in februari van de kalender. Ook het NK gaat dit jaar niet door.

Verder zijn veel wedstrijden in de Diamond League uitgesteld. Officieel is die in Londen op 4 juli nu de eerste, maar de kans is groot dat daar ook een streep doorheen gaat. Mocht er later in het jaar toch nog atletiek mogelijk zijn, dan worden de Diamond League-wedstrijden misschien opnieuw vastgesteld.

Maar voorlopig lijkt het NK Indoor in Apeldoorn dit jaar voor veel atleten het hoogtepunt van 2020 te zijn geweest. Daar waren drie Gelderse gouden medailles voor Nadine Visser uit Arnhem (60 meter horden), Mike Foppen uit Nijmegen (3000 meter) en Daniëlle Spek uit Apeldoorn (hinkstapspringen).