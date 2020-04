LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 23 april

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

donderdag 23 april

21:56 - Ziekenhuis Gelderse Vallei verrast

Het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is donderdag verrast door de brandweer. Een mooi gebaar!

 

21:52 - Toch weer horeca open?

De horeca moest toch dichtblijven? Nou, niet bij dit hotel in Ermelo! Dat is gewoon weer open, ondanks de coronacrisis.

21:19 - VR-bril moet stress verminderen bij zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers staan soms zwaar onder druk en hebben last van stress. Om van die stress af te komen zet het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk VR-brillen in. 'Bij tien tot dertig minuten per dag is er al een forse daling van de spanning', zegt Anja van 'T Klooster, van het bedrijfsopvang team.

Foto: St Jansdal

20:44 - Rijdende receptie langs bruidspaar

Een huwelijk in deze coronatijd is misschien ook niet het leukste wat er is. Een groot feest gaat niet altijd. Maar daar heeft een bruidspaar in Nijkerk wat op gevonden. Familie en kennissen van het echtpaar besloten een rijdende receptie te houden langs het huis van het bruidspaar, zo bericht Nijkerkerveen.org.

20:34 - 'Ik Quiz het'

Vanaf morgen heeft de lokale omroep van Nijkerk en Barneveld een coronaproof-programma. Jij kunt je kennis over je eigen regio testen via het programma 'Ik Quiz Het'. Het programma wordt om 09.30 uur en om 20.30 uur uitgezonden

20:24 - Vierdaagse ook in Apeldoorn afgelast

De Vierdaagse in Apeldoorn gaat ook niet door. Het evenement stond van 14 tot en met 17 juli op de planning. Nu gaat de Vierdaagse, waarvoor al meer dan 1500 wandelaars zich hadden aangemeld, naar volgend jaar. Dan is het evenement van 13 tot en met 16 juli.

20:18 - 'Geef alle ouderen een lintje'

Geen echte lintjesregen dit jaar. Toch verdienen alle ouderen er één, zo vindt Sylvia Peelen. Hoe ze dat voor ogen ziet? Luister hier!

 

19:47 - Houd ook in het water 1,5 meter afstand

Wie tijdens het warme weer verkoeling wil zoeken in het water, moet ook dan rekening houden met de 1,5 meter afstand. Alhoewel het RIVM benadrukt dat thuisblijven nog beter is, wil het ook benadrukken dat de afstand in het water meer dan nodig is.

18:52 - Mag ik van jou....

Sandra uit Beek dacht: hoe bespreek ik alles rondom corona op de meest laagdrempelige manier. Nou, via een corona-kwartet. Hoe dat werkt? Dat vertelde ze op Radio Gelderland.

 

16:47 - Veren passen zich aan op 1,5-metersamenleving

De maatregelen vanwege het Covid-19-virus zijn deze week nauwelijks versoepeld. Dat betekent voor Veerdienst Riveer - van onder meer de veren Aalst-Veen en Brakel-Herwijnen - dat in ieder geval tot 20 mei een aangepaste dienstregeling moet worden gevaren en dat rekening moet worden gehouden met de anderhalvemetersamenleving. Dat ziet u in onderstaande video's.

 

 

16:38 - Landgoedfair in Beesd gaat niet door

De 26e Landgoedfair in Beesd is afgelast vanwege de coronacrisis. Het evenement zou van 19 tot en met 23 augustus worden gehouden op landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, maar het kabinet heeft het houden van evenementen tot 1 september verboden.

In de afgelopen 25 jaar groeide de Landgoedfair uit tot een van de bekendste en grootste buitenbeurzen van Nederland, zo laat de organisatie weten. Het was het vliegwiel voor diverse activiteiten op het landgoed, zoals de Landgoedwinkel, het pannenkoekenhuis, de Stapelbakker en de locaties voor feesten en vergaderingen. Alles ligt nu stil, behalve de landbouw, productie van kaas en delicatessen en de Landgoedwinkel.

Gehoopt wordt dat op 20 mei de horeca weer kan worden geopend. En dat volgend jaar de Landgoedfair wel door kan gaan.

16:29 - Weer minder coronapatiënten op de intensive care

Het aantal mensen dat met het coronavirus op de intensive care (ic) ligt, blijft dalen. Het zijn er nu nog 1008. Dat zijn er 42 minder dan woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de Nederlanders met het coronavirus liggen er 966 in Nederland, 40 minder dan woensdag. Daarnaast liggen 42 Nederlanders op een ic in Duitsland, 2 minder dan woensdag. Dat komt doordat mensen zijn teruggekeerd naar Nederland.

Op de intensive cares liggen verder 389 mensen met andere aandoeningen dan het coronavirus.

'We hebben een nieuwe ziekte die de komende maanden een groot beslag blijft doen op de ziekenhuizen', zegt Bas Leerink, hoofd van het LCPS. Volgens hem hebben de ziekenhuizen daarom ook de komende tijd meer capaciteit nodig dan in de tijd voor corona. Daarnaast moet de zorg voor andere patiënten worden hervat. 'De periode die we nu krijgen, de lucht, moeten we gebruiken om de capaciteit te vergroten', aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

16:14 - Minister Slob: basisscholen mogen 11 mei niet dichtblijven

Alle basisscholen moeten op 11 mei weer hun eerste leerlingen ontvangen. Er is geen ruimte voor scholen om niet of pas later hun deuren weer te open, laat het ministerie van Onderwijs weten.

Tientallen scholen hebben aangekondigd meer tijd te willen nemen vóór leerlingen weer de helft van hun lesweek op school kunnen doorbrengen, zoals het kabinet heeft besloten. Ze zijn daarvoor niet meteen na de meivakantie al klaar, zeggen ze.

Maar het ministerie vraagt dat toch van de scholen. Scholen die nog vragen hebben over de manier waarop ze het lesgeven op school weer moeten en kunnen hervatten, kunnen aankloppen bij de landelijke schoolbesturenkoepel en bij het ministerie.

Veruit de meeste scholen pakken het kabinetsbesluit 'enthousiast en voortvarend 'op, constateert het ministerie. 'Ze beseffen heel goed dat het voor leerlingen heel belangrijk is dat het fysieke onderwijs zo snel mogelijk van start gaat.'

15:20 - 'Corona was langer in ons land'

Het coronavirus was al op 15 februari in Nederland, twaalf dagen voordat de eerste patiënt officieel positief werd getest. Zo waarde het virus lange tijd ongemerkt rond en kon het zijn verwoestende werk doen. Dat meldt het AD uit een constructie.

15:13 - Evenementenbranche ziet agenda leeglopen

'Het is zuur om te zien dat in één van de drukste maanden alles stilstaat. Aan de andere kant: het is een gewoon een ramp die ons allemaal overkomt', vertelt Rinaldo Klein Bleumink. Samen met Huug Lohuis runt hij ShowLine, dat grotendeels afhankelijk is van evenementen.

15:05 - 'Geef het bevrijdingsvuur digitaal door'

Foto: archief Omroep Gelderland

Brand op 4 mei thuis of op je werk je eigen Vrijheidsvuur en geef het vuur digitaal door aan je dierbaren. Deze oproep doet het comité Wageningen45 samen met Gelderland Herdenkt. Ze zijn hiervoor een campagne begonnen.

15:00 - Alzheimer Nederland waarschuwt voor stille ramp

Alzheimer Nederland waarschuwt voor een stille ramp onder mantelzorgers van mensen met dementie. De impact van de coronacrisis op deze mantelzorgers is zwaar onderbelicht, zegt Alzheimer Nederland. 'Veel ondersteuning thuis is door de coronacrisis weggevallen en mantelzorgers weten soms gewoonweg niet hoe ze de dag door moeten komen. Maar liefst 71 procent van de mantelzorgers is geen alternatief aangeboden voor het wegvallen van dagbesteding.'

Op deze website houdt Alzheimer Nederland een vinger aan de pols.

14:42 - Bouwen terwijl je afstand bewaart

Gedeputeerde in Gelderland Peter Kerris nam een kijkje in Nijmegen op een bouwplaats. Hoe worden daar de coronarichtlijnen nageleefd?

 Provincie Gelderland@provgelderland Benieuwd hoe bouwen in tijden COVID-19 gaat? Peter Kerris komt daar achter tijdens het gesprek op de bouw van Woenderskamp in de Waalsprong. Heb jij vragen? Stel ze op 1 mei tijdens het online wooncafé ➡️ https://t.co/elNAcDgiva 14:06 - 23 apr. 2020 Andere Tweets van Provincie Gelderland bekijken

14:23 - Scholen in Nijmegen halen 11 mei niet

Niet alle basisscholen gaan op 11 mei weer open. Verschillende scholenkoepels hebben laten weten niet of pas later de deuren weer te openen. De veertien Sint Josephscholen in Nijmegen blijven in elk geval nog dicht. Ouders krijgen later te horen wanneer de scholen weer opengaan, staat in een brief die het bestuur aan de ouders heeft gestuurd.

14:17 - 19 Gelderse doden erbij

Het aantal inwoners van Gelderland dat is overleden aan het coronavirus is opgelopen tot 486. Dat zijn er 19 meer dan gisteren. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM.

14:01 - 123 mensen overleden, nu officieel 4.177 doden door corona

Er zijn sinds gisteren 123 mensen aan het virus overleden. Daarmee komt het aantal doden op 4.177 Nederlanders. In werkelijkheid ligt het totale aantal doden hoger, omdat lang niet alle overleden personen zijn getest op Covid-19. Er kwamen 137 ziekenhuisopnames bij. Totaal zijn er 10.158 patiënten in ziekenhuizen opgenomen (geweest). Er zijn 887 mensen positief op het virus getest. Dat zijn er nu 35.729.

13:55 - Ook kritiek op beleid kabinet

De meeste mensen (77 procent) staan achter de nieuwe aanpak van het kabinet in de strijd tegen het coronavirus, zo blijkt uit onderzoek door EenVandaag. Maar er is ook kritiek, onder meer van wetenschappers. En die krijgen bijval op sociale media. Onder anderen van brein- en communicatiedeskundige Eugenie van Ruitenbeek uit Dieren. Ze beschuldigt premier Rutte van emotionele chantage tijdens zijn regelmatige persconferenties. Van Ruitenbeek: 'Het is een onzichtbare bedreiging die hij uitspreekt. Een oorlogsverklaring aan iedereen die vrijheid hoger acht dan wat hij zegt. Manipulatietechniek. Massa mindcontrol. Onmenselijk.'

 

13:12 - Schiet mij ma in de pudding, zegt Michella Kox

Ondertussen op Facebook:

 

13:08 - Bidstond in Opheusden

Vanuit Opheusden vindt volgende week donderdag een gezamenlijke online bidstond plaats.

 Marien Klein@Marien_Klein Deze gezamenlijke bidstond in #nederbetuwe kan ik van harte aanbevelen! Tot Wie kunnen wij ons beter wenden in tijden van nood! @refdag @OmroepGLD #opheusden @dgrivierenland 13:03 - 23 apr. 2020 Andere Tweets van Marien Klein bekijken

12:45 - Ondernemers Geldermalsen regelen mondkapjes voor verpleeghuizen en thuiszorg

Ondernemers uit Geldermalsen voorzien lokale verpleeghuizen en de thuiszorg van 10.000 mondkapjes. 'We doen zelf veel moeite om het risico op besmetting zo klein mogelijk te maken', zegt makelaar Saskia van Kessel. 'Mijn moeder is long-, hart- en reumapatiënt. Als de thuiszorg dan geen mondkapje draagt, dan denk ik: dit is de omgekeerde wereld. Onbedoeld kan een thuiszorgmedewerker zo tien mensen in een dag besmetten. Maar ik kreeg te horen: we dragen geen mondkapjes, want die zijn er niet.'

Foto: ANP

Van Kessel belde rond en wist via een andere ondernemer uit de buurt die contacten had met een fabrikant in Azië al snel 500 mondkapjes te bemachtigen. Zo was het acute probleem voor de thuiszorg van haar moeder opgelost. Na een gesprek met een vriend, die zich er ook over verbaasde dat veel zorgmedewerkers het nog altijd zonder mondkapjes moeten stellen, ontstond het idee om een grotere partij in te kopen. Diverse middenstanders besloten mee te doen.

De gedoneerde maskers zijn goedgekeurde chirurgische mondmaskers voor eenmalig gebruik. De blauwe kapjes houden druppeltjes tegen van degene die ze draagt en beschermen zo de omgeving tegen besmetting. Ze beschermen degene die ze draagt niet volledig tegen besmetting, daar zijn de betere FFP2-maskers geschikter voor. Voor de ondernemers uit Geldermalsen is het inkopen van een partij van die maskers de volgende stap.

12:34 - Kaarten ASM Festival blijven geldig

Het ASM Festival in Arnhem is verplaatst naar volgend jaar. Kaarten blijven geldig.

 

12:24 - Vragenlijst GGD Noord- en Oost-Gelderland

Woon je in het verzorgingsgebied van de GGD Noord- en Oost-Gelderland? Die doet onderzoek naar de impact van de coronacrisis. Vul hier de vragenlijst in.

12:06 - Bloemen voor bewoners zorgcentra in Winterswijk

Vijfhonderd bewoners van de verpleeg- en verzorgingshuizen in Winterswijk zijn afgelopen week verblijd met bloemen. Dat was te danken aan hardlopers van AV Archeus en fietsers van FTC Wenters en FTC Kotten die per getrainde kilometer een bijdrage doneren aan een goed doel. 'Het lost de isolatie van de bewoners natuurlijk niet op, maar het laat zien dat zij niet vergeten worden', aldus Jelle Bosch namens de groep sporters.

11:51 - Ramadan begint, houd je aan de regels

Foto: archief Omroep Gelderland

De ramadan staat op het punt van beginnen. Wie meedoet aan de islamitische vastenmaand moet zich dus aan de coronaregels houden. 'Het is voor iedereen een lastige periode', zegt Saïd Bouharrou van de Raad van Marokkaanse Moskeeën.



 

11:44 - 'Risico op ernstige bijwerkingen door malariamedicijnen bij coronapatiënten'

De malariamedicijnen chloroquine en hydroxychloroquine kunnen ernstige hartritmestoornissen veroorzaken bij coronapatiënten (COVID-19), in sommige gevallen met dodelijke afloop. Met name in een hoge dosering of in combinatie met andere medicijnen. Dat meldt het College ter Bescherming van Geneesmiddelen (CBG).

'Op social media lees ik dat mensen soms niet begrijpen waarom chloroquine en hydroxychloroquine niet uit voorzorg aan coronapatiënten buiten het ziekenhuis gegeven wordt', legt prof. dr. Ton de Boer, voorzitter bij het CBG, uit. 'Vanwege de risico’s op ernstige bijwerkingen, is het belangrijk dat er goed en gedegen onderzoek plaatsvindt om zeker te weten dat het medicijn werkt en veilig is voor coronapatiënten. Daarom worden de medicijnen alleen in het ziekenhuis en onder strenge voorwaarden toegestaan.'

In Groningen wordt onderzoek gedaan naar de werking van deze medicijnen bij corona.

11:14 - Les van Frank Lammers

Om te vieren dat de basisscholen weer gedeeltelijk opengaan na de meivakantie, nemen 35 (ex-)topsporters en BN'ers morgen het stokje over van de leerkrachten. Onder anderen olympisch kampioen schaatsen Carlijn Achtereekte, acteurs Frank Lammers en Victor Reinier en dj Julian Jordan geven online gastlessen. Die zijn te vinden op deze site.

11:05 - Sluis Eefde verboden terrein: publiek kan geen afstand houden

Foto: Rijkswaterstaat

Publiek is niet meer welkom bij het sluiscomplex in Eefde. Borden geven aan waar mensen niet meer mogen komen. Ook worden schermen geplaatst. Het verbod geldt zolang de noodverordening rond corona van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland van kracht is. Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve van Lochem meldt: 'Het sluiscomplex in Eefde is een prachtige plek om te kijken. Omdat het onvoldoende lukt om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, komt dit verbod er. De gezondheid van iedereen staat nu voorop.' Het verbod geldt niet voor bewoners van woningen in het gebied, personeel dat er werkt en voor hulpdiensten en toezichthouders.

10:54 - Hulde aan het diamanten bruidspaar

Een echtpaar in Angerlo is zestig jaar getrouwd. Geen feest dus vanwege corona? Nou...

 

10:38 - Maak een stoeptekening op Koningsdag

Eigen foto.

Vooral voor kinderen is het jammer dat Koningsdag dit jaar thuis moet worden gevierd. In Velp hebben twee inwoonsters iets bedacht om het leed dat corona heet iets te verzachten: maak een stoeptekening! 'Ouders hangen de vlag uit. Dan vinden kinderen het vast leuk om een vlag of een andere feestelijke tekening te maken op de stoep, de oprit of vlak voor de voordeur', denkt Anita Matser. Marion Opheij vult aan: 'Wij rijden op Koningsdag met een paar dames op versierde fietsen door het hele dorp tussen 13.00 en 16.00 uur.' De juryleden zoeken de tekeningen, delen kleine attenties uit en maken foto’s voor de facebookpagina van Velp voor Oranje. 'De leukste, grappigste, origineelste tekeningen krijgen een prijs', belooft Opheij.

10:19 - Het duurt ook allemaal zoooo lang...

 Nieke Hoitink@niekehoitink Collega @henrivanveen actualiseert zijn kleding... 10:18 - 23 apr. 2020 Andere Tweets van Nieke Hoitink bekijken

10:04 - Reageer op de vraag van vandaag

Onze provincie telt de meeste thuiswerkers van Nederland. Ruim de helft van de inwoners van Gelderland werkt momenteel vanuit huis vanwege het coronavirus. Hoe gaat het jou af? Reageer hier op onze vraag van vandaag.

10:01 - 'Dankjewel zorgpersoneel'

Foto: Omroep Gelderland

Bij station Ede-Wageningen staat deze zuil met een bedankje van de islamitische gemeenschap.

09:57 - Pierre Courbois wordt tachtig, maar een groot feest kan niet

Jazzdrummer en componist Pierre Courbois viert donderdag zijn tachtigste verjaardag. Hij doet dat samen met zijn vrouw op hun Arnhemse woonboot. Vanwege corona zit een groot feest er helaas niet in.

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met de jazzdrummer en broer van actrice wijlen Kitty Courbois.

 

09:43 - Radboudumc ontwikkelt eigen beschermkap tegen corona

In het Radboudumc in Nijmegen is een gezichtsschild ontwikkeld, dat vanaf donderdag in productie gaat. Een bedrijf gaat 100.000 schilden per week maken voor zorginstellingen. Het schild moet een extra bescherming geven tegen besmetting met het coronavirus.

Foto: Radboudumc

08:59 - Virtueel naar museum MORE

Musea mogen in coronatijd niet open zijn. Museum MORE in Gorssel heeft een virtuele openstelling bedacht. Vandaag is het honderd jaar geleden dat kunstschilder Jan Mankes overleed. Publiek kan online 35 schilderijen van Mankes (1889-1920) bewonderen.

08:15 - Een file!

Foto: Rijkswaterstaat

Er staat een file in Gelderland! Op de A15 bij Meteren. De rijbaan is dicht in de richting van Nijmegen. De oorzaak is een geschaarde aanhanger, waardoor de snelweg vol ligt met hekken. Op dit moment is de file 3 kilometer lang. Dat zorgt voor 20 minuten extra reistijd.

08:01 - Het wordt weer drukker op de Gelderse snelwegen

Het is afgelopen week duidelijk drukker geworden op de Nederlandse snelwegen, vooral in Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland. Dat meldt de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).

07:52 - Gelderland werkt massaal thuis

Foto: ANP

Ruim de helft van de inwoners van Gelderland werkt momenteel vanuit huis vanwege het coronavirus. Met 56,3 procent aan thuiswerkers staat onze provincie bovenaan. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van LocalFocus.

07:40 - Dan maar zelf een zwembad kopen

Mathijs van den Brink uit Bemmel mist zijn zwemuurtjes in het zwembad zo erg, dat hij zijn eigen zwembad heeft aangeschaft. Omdat het bad erg klein is, heeft hij een elastiek om zijn middel bevestigd en aan de schutting, zodat hij het idee krijgt van baantjes trekken.

07:23 - Een open dag voor school? Hoe dan?

Veel scholieren kijken er naar uit, de open dagen voor de vervolgstudies. Maar door de coronamaatregelen is een bezoek aan de school niet mogelijk. Vandaag houdt mbo-leerfabriek Rijn IJssel toch een open dag. Online, dus te volgen vanachter de computer, op de tablet of mobiele telefoon. De open dag begint om 14.00 uur. En wie geen tijd heeft kan de open dag, inclusief presentaties, terugkijken. De site van Rijn IJssel vind je hier.

 

07:17 - Lieve jongen in de Jumbo

De dorpsdichter van Scherpenzeel, Anne-Roos van der Meijden, brengt een ode aan haar coronahelden.