Afdeling van SKB zegt vertrouwen op in ziekenhuisbestuurder

De medewerkers van de afdeling C1 van het SKB in Winterswijk, de verpleegafdeling cardiologie, longgeneeskunde en neurologie, hebben in een open brief het vertrouwen in interim-bestuurder Rolf de Folter opgezegd en willen dat de fusie met het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem niet doorgaat.

'Kortom, het vertrouwen van ons als medewerkers van afdeling C1 in de interim bestuurder, dhr. de Folter en Raad van Toezicht van Santiz is er niet meer! Wij willen een volwaardig SKB behouden en denken dat dit alleen maar haalbaar is, indien de huidige fusie zo spoedig mogelijk wordt ontbonden', zo besluiten de medewerkers van de afdeling C1 hun open brief.

Objectief?

De 70 medewerkers hekelen het gebrek aan transparantie over de rol van De Folter, zo blijkt uit de brief. 'De heer de Folter heeft een opdracht meegekregen vanuit de Raad van Toezicht. Het is niet inzichtelijk voor ons wát precies deze opdracht is. Is deze opdracht objectief? Is deze opdracht vooral in belang van de fusie, om de fusie verder door te zetten en het acute centrum te verplaatsen naar het nieuw te bouwen ziekenhuis in Doetinchem?'

De C1-medewerkers willen een ziekenhuisbrede enquête waarin de mening van al het personeel van het SKB wordt gepeild. De specialisten van het ziekenhuis in Winterswijk hebben dat al gedaan en 85 procent gaf aan voor defuseren te zijn.

De Folter is in maart aangetreden als interim-bestuurder, als opvolger van de eerder weggestuurde Chrit van Ewijk, de vorige bestuursvoorzitter van het overkoepelende ziekenhuisbestuur Santiz. Van Ewijk moest vertrekken, mede vanwege de grote onrust in de ziekenhuizen en onder de bevolking in de oostelijke Achterhoek.