Nunspeet komt met anderhalvemetercoach

De gemeente Nunspeet wil een zogenoemde anderhalvemetercoach invoeren. Wethouder Marije Storteboom werkt aan een voorstel. De bedoeling is dat de coach het aanspreekpunt is voor ondernemers die vragen hebben over de nieuwe anderhalvemetersamenleving.

Wethouder Storteboom sprak afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering over haar plan om de coach in te voeren. Die raadsvergadering ging voor het eerst volledig digitaal. Daarvoor is er met spoed een wet door de Tweede en Eerste Kamer geloodst.

Toekomst

Tijdens de vergadering besprak de wethouder de zogenoemde koersnotitie Nunspeet vier seizoenen uit de kunst. Daarin wordt de toekomst beschreven van de sectoren toerisme en recreatie. En natuurlijk speelt de coronacrisis daarbij een belangrijke rol.

En daar wil de wethouder dus de anderhalvemetercoach voor invoeren: 'Omdat we ook voorbereid willen zijn op de vragen vanuit ondernemers en een mogelijke versoepeling van de geldende maatregelen', aldus de wethouder in de vergadering.

Voorbereid

Het idee is dus dat de anderhalvemetercoach zich bezighoudt met de vragen vanuit ondernemers in het kader van de anderhalvemetersamenleving en daarin kan adviseren.

'Zo proberen we steeds weer om voorbereid te zijn op de ontwikkelingen en proberen we samen met de ondernemers te werken aan het nieuwe normaal', aldus de wethouder. 'We staan nu en in de toekomst als bestuur, gemeente, inwoners en ondernemers naast elkaar. Want alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.'

Uitwerking

De plannen moeten nog verder worden uitgewerkt. 'Het is een voorstel in wording', zegt wethouder Storteboom daarover. 'Het wordt komende week verder uitgewerkt door het college.'