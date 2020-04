'Gevelconcert' mag niet doorgaan vanwege corona: 'Heel zuur, maar dit kan niet'

Geen muzikaal intermezzo dus voor bezoekers van de wekelijkse warenmarkt. 'Het is ontzettend zuur, maar dit initiatief kan niet plaatsvinden. Wij zijn met elkaar een ziekmakend en dodelijk virus aan het bestrijden en moeten met elkaar vasthouden aan de richtlijnen en regels', zegt een voorlichter.

Te grote toeloop

Judith van Os van Phion is teleurgesteld. 'Ik heb zojuist de fotograaf afgebeld', begint ze. 'We hadden juist goed hierover nagedacht, over hoe we dit konden doen terwijl we ons aan de wet en regelgeving houden.' Maar daar denkt de gemeente anders over. Die vreest een te grote toeloop.

Drie musici zouden achter drie ramen op de eerste etage - met afstand - gaan spelen. 'De markt mag beneden gewoon doorgegaan; we waren in de veronderstelling dat dit kon. We zijn teleurgesteld; hiermee konden we de wereld even een beetje mooier maken', besluit Van Os.