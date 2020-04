CORONACOLUMN | Estavana Polman heeft lol met vriendin van 84

Gelderse prominenten uit de sportwereld vertellen in een column over wat ze bezighoudt in deze tijd. Ook handbalster Estavana Polman doet mee. De Arnhemse werd in december wereldkampioen.

'In Denemarken hebben wij het goed. Het land wordt na de strenge regels wat soepeler. Je ziet in het dagelijks leven weer een beetje vooruitgang ontstaan. Echte stress is hier in Esbjerg trouwens nooit geweest. Kappers zijn nu weer open, net als de meeste winkels.'

'Je ziet ook dat meer mensen weer aan het werk kunnen. De scholen en dagverblijven draaien ook weer volop voor de kleine kinderen. Wij houden Jesslyn nog bewust even thuis. In juni wordt die kleine bijdehand trouwens alweer drie jaar.'

Ruimte maken

'Rafael en ik hebben natuurlijk ons werk, hij vooral voor de tv en ik het handbal maar dat is er nu even niet. Dan maak ik liever ruimte voor mensen die de hele dag moeten werken en voor wie het echt nodig is dat ze hun kinderen naar een dagverblijf moeten brengen. Wij hoeven nu niets te doen. Dus zitten we gewoon thuis in Esbjerg en zijn we voorzichtig. Damian, de zoon van Raf, is hier nu ook al een tijdje. We genieten van elkaar en de tijd samen die we met elkaar mogen doorbrengen. We hebben ons nog totaal niet verveeld.'

Tekst gaat verder onder de foto.

Eigen foto, met links Rafael van der Vaart.

Tekeningen voor oma

'Er is rust in huis, we hoeven niet te plannen en er is geen enkele stress. Er liggen hier stapels tekeningen voor opa en oma. Die krijgen ze later wel als we ze weer kunnen bezoeken in Nederland. Natuurlijk mis je ze, maar ik ben hier bij gelukkig bij mijn familie. We mogen dus niet klagen. Er zijn ook veel mensen, onder wie een aantal teamgenootjes van Esbjerg, die echt alleen zijn. Of ouderen die vaak helemaal geen bezoek krijgen.

Bakkie koffie

'Dat brengt me bij Vera, in alles mijn grote vriendin. Deze Deense vrouw van 84 is er altijd voor me geweest en ik ben er dus ook altijd voor haar. Ze is nog altijd een hele frisse dame die altijd een bakkie klaar heeft staan. We koken vaak samen of ik ga voor haar naar de winkel om boodschapjes te doen.'

Op stap

'Ze komt ook kijken bij de wedstrijden van TEAM Esbjerg en dan zit ze altijd op haar vaste plek achter het doel. Als ze er een keer niet is, wordt er direct gebeld of alles wel goed is. We zijn, tot diep in de nacht, ook wel eens samen op stap geweest en laat ik het zo zeggen, dan waren we door de drankjes best goed gemutst..Of we gingen naar die Vierdaagsefeesten met van die oude lullen bandjes. Daar dansten we dan samen op. Heerlijk! '

Tekst gaat verder onder de foto.

Baldadigheid

'Maar we hebben ook wel samen gejankt en slechte tijden gekend. Vera heeft bijvoorbeeld een tijdje in het ziekenhuis gelegen omdat ze een nieuwe hartklep moest. Ik heb toen ook wel eens bij haar gelogeerd. Gelukkig hebben we vooral veel lol. Net als ik houdt ze wel van wat baldadigheid. Zo hebben we wel eens flink door de gangen van het ziekenhuis geracet.'

'Toen ik hier acht jaar geleden in mijn eerste huisje kwam heeft ze me ook Deens geleerd. En dan verbeterde ze me als het niet goed was. Ik kan alles met haar bespreken en zij ook met mij. Het is echt een topwijf.'

Roddelbladen

'Nu zie ik Vera helaas minder. Ik wil geen risico lopen om haar eventueel te besmetten met het virus en ben heel voorzichtig. Soms spreken we elkaar even als ze op haar balkon staat en ik eronder. Dan nemen we de roddelbladen door of zet ik wat kleine boodschappen voor haar neer.

High fives

'Ondertussen is het vooral afwachten voor mij hier in Esbjerg. Alles is nog onduidelijk. Rafael en ik trainen om en om vanwege de kinderen. Ik train ook vaak buiten met een groepje van vier meiden. Dat hebben we zelf bedacht, want de trainers van de club zijn naar huis gestuurd.'

'We improviseren met van alles en houden uiteraard flink afstand. Geen high fives bijvoorbeeld, ik vind dat wel echt raar hoor. Je bent het zo gewend. Na afloop maken we de spullen die we hebben gebruikt weer schoon. Maar zo helpen we elkaar.'

'Binnenkort gaan we weer een tijdje terug naar ons zomerhuisje hier vlakbij. Een heerlijke plek vlakbij het strand waar de kinderen fijn kunnen spelen. Ik heb dus al wekenlang een soort vakantie, want er is gewoon niets. We kunnen dus niet anders dan nog een tijdje afwachten.'