'Dat bestuur is gestoord', Nijmeegse scholen toch op 11 mei open na storm van kritiek

De 14 Sint Josephscholen in Nijmegen gaan toch vanaf 11 mei open. Dat heeft het bestuur donderdag in een brief bekendgemaakt. De eerdere beslissing om dicht te blijven, leidde tot een storm van kritiek.

De stichting wilde eerst weten wat precies de voorwaarden zijn om de scholen weer open te laten gaan. Ook vroegen ze zich af hoe er op een 'veilige en werkbare' manier onderwijs gegeven moest worden.

In de brief van donderdag schrijft bestuurder Luciënne van den Brand dat de Stichting Sint Josephscholen daarop reacties kreeg als: 'Dat bestuur is gestoord. Weten ze wel hoe het met de rest van de wereld gaat.' Ook kreeg ze adviezen die ze 'liever niet herhaalt'.

Zo snel mogelijk communiceren

Van den Brand vond het nodig om woensdag, na de persconferentie van premier Rutte, zo snel mogelijk te communiceren. 'Wij kwamen tot dit besluit omdat de druk die er ligt op onze mensen al groot is én omdat er grote onduidelijkheid was (en is) over de wijze waarop de scholen open konden. Wij maakten de inschatting dat het slim was om hierover zo snel mogelijk en zo transparant mogelijk te communiceren naar de ouders.'

Maar daar komt ze nu op terug: 'Onze communicatieaanpak was geen goed idee. Wij hebben een verkeerde inschatting gemaakt. Bij deze mijn excuses hiervoor.'

Scholen weer open

En nu gaan de 14 scholen dus alsnog open. 'Het zal u niet verbazen dat dit desondanks het bemensen van onderwijs, noodopvang en onderwijs op afstand een flinke puzzel zal opleveren. In de meeste gevallen, maar niet altijd, zal de eigen leerkracht het onderwijs in de klas kunnen verzorgen. Dit is o.a. afhankelijk van de gezondheid van de medewerkers. De gezondheidssituatie is, het spreekt vanzelf, pas na de vakantie goed in te schatten. Naast de hoos van kritiek hebben onze mensen veel waardering van u ontvangen voor hun inzet om onderwijs én noodopvang te verzorgen. Dank daarvoor.'

De start van de scholen zal nu tussen 11 en 14 mei zijn. Tot de scholen weer open gaan, krijgen de kinderen onderwijs op afstand. Zoals dat nu ook gebeurt.

