Hotel met restaurant in Ermelo gewoon weer open ondanks coronacrisis

Hotels in Nederland starten rustig weer op na de eerste klap van het coronavirus. De Heerlickheijd van Ermelo is woensdag zelfs begonnen met het openen van de horecagelegenheden. Want, ondanks het verbod om open te gaan voor horeca, gelden voor hotels soms andere regels.

'Wij merken dat mensen eraan toe zijn om ontspanning te zoeken in een andere omgeving dan thuis en waar voldoende ruimte is om verantwoord en veilig er even tussenuit te zijn. We mogen echt open', vertelt eigenaresse Janette Sybrandy van De Heerlickheijd.

En dat geldt dus ook voor het restaurant, maar dan alleen voor gasten. Het hotel gaat niet direct vol open, maar met aangepaste capaciteit.

Zelf eten pakken

'Na een aantal weken stilte en vele annuleringen, zijn er nu weer gasten die reserveren', zegt Sybrandy. 'Met een serveertrolley aan tafel pakken de gasten straks zelf hun eten, zodat we wel de anderhalve meter in acht nemen.'

De eigenaresse benadrukt dat er speciale maatregelen zijn om verantwoord en volgens RIVM-richtlijnen te handelen. De Heerlickheijd is volgens haar een voorloper als het gaat om het openstellen van hotels voor een weekendje weg of een vakantie. Of de horeca wel of niet open mag, hangt per regio af van de noodverordening.

Luister hier naar een gesprek met Sybrandy: