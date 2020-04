65 jaar getrouwd: echtpaar mag even een uurtje bij elkaar zijn

'Het is ieder jaar weer anders, maar zoals dit jaar hebben we onze huwelijksdag nog nooit eerder meegemaakt. Het is toch mooi dat we weer wat nieuws meemaken op onze 92ste', vertelt Maarten Oosterlee. Het hoogbejaarde echtpaar kon er donderdag wel een beetje om lachen. Ze zijn 65 jaar getrouwd, maar wonen niet meer bij elkaar. Mevrouw Oosterlee woont in woonzorgcentrum Driegasthuizen, haar echtgenoot in een appartement een paar honderd meter verderop.

Net verhuisd, deur op slot

Maarten ging zijn vrouw achterna toen zij in Driegasthuizen werd opgenomen. 'Wij woonden in Oosterbeek, maar dat heen en weer rijden naar Arnhem om mijn vrouw te bezoeken, dat zou een keer gaan ophouden.' Hij kreeg een appartement op een paar honderd meter van de kamer van zijn vrouw. 'Alleen, toen ik hier net een paar dagen was ging de deur naar het woonzorgcentrum op slot vanwege het coronavirus.' Maarten heeft zijn vrouw de afgelopen weken niet mogen zien.

Een uurtje bij elkaar

Om te vieren dat het stel 65 jaar getrouwd is, mocht mevrouw Oosterlee even een uurtje bij haar man op bezoek in zijn appartement. Ook al zijn ze daar heel blij mee, en hebben ze respect voor het beleid van de Driegasthuizen: toch zou het stel het liefst elke dag bij elkaar zijn. 'Voor ons geldt meer de kwaliteit van de dagen dan de lengte van de weken, dus wij zouden elkaar wel iedere dag willen ontmoeten', aldus Maarten. 'We zijn 92, we weten dat het leven eindig is, dat accepteer je. Maar ja, het mag niet. Ik had gehoopt dat premier Rutte dinsdag de maatregelen zou versoepelen, dat viel wat tegen.'

Bekijk de video.