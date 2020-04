Oude IJsselstreek memoreert Joodse families

'Er zijn veel Joden weggevoerd en omgebracht in de kampen', stelt Aggie Daniëls, een van de initiatiefnemers. De stichting zocht uit waar vroeger in Terborg de Joods families hebben gewoond die zijn weggevoerd naar kampen. 'Om daar aandacht aan te besteden, komt daar een steentje van tien bij tien centimeter met een plaatje met gegevens erop.' De struikelsteentjes, zo genoemd omdat je er niet zozeer letterlijk, maar vooral geestelijk over kunt struikelen, worden in maart 2021 als eerst in Terborg gelegd. Ze worden geplaatst bij de woningen van twintig families, die ook op de gedenksteen staan aan de Silvoldseweg. Daniëls: 'Daar staan ook een aantal uit Varsseveld op, die komen later aan bod.'



De stichting is een tijd geleden gestart met het verzamelen van alle informatie rondom de Joodse families. 'We zijn al wel twee jaar bezig', aldus Daniëls. Externe omstandigheden, zoals de coronacrisis, zorgden voor wat vertraging. Maar zoektocht naar de juiste informatie was de grootste tijdsfactor. 'Het kost ook veel onderzoek, omdat het heel secuur moet. Je kunt je niet vergissen in zoiets.' Daarnaast is voor het plaatsen van de stenen ook het akkoord nodig van de gemeente, huidige grondeigenaren en de nabestaanden. Volgens Daniëls zijn de families zeer positief gestemd: 'Ze vinden het geweldig dat er aandacht voor is. Zeker in dit jaar, van 75 jaar bevrijding.'



Fondsenwerving

De stichting had oorspronkelijk op 23 april een avond georganiseerd waarbij de steentjes gesponsord konden worden. Door de crisis gaat deze niet door en wordt die verplaatst naar later in het jaar. Daniëls geeft aan dat er dan nabestaanden, onder andere uit Israël, aanwezig zullen zijn. Naast de voortgang rondom de struikelstenen zal de stichting tevens op haar website nog meer uitingen bijhouden.