Verhalen over familie jargon gezocht

Al heel veel jaren, niet alleen tijdens de corona toestand, heb ik met interesse geluisterd naar verhalen binnen een familie. Het is mij opgevallen dat bijna iedere familie een eigen jargon van grapjes heeft, of een paar woorden waar een buitenstaander niets van begrijpt. Dit boeit mij.

Zelf heb ik diverse voorbeelden, vanmiddag met mijn man opgehaald en smakelijk gelachen. Een voorbeeld; In onze kennissen kring zat een moeder met haar schoonmoeder te roddelen over de buurvrouw, dat was een "naar mens". Een paar dagen later komt de buurvrouw op bezoek en het kleutertje van de schoondochter gaat voor haar staan en zegt "Mien moeder vind joe toch zo'n naar mens". Dus in onze familie hoeven we alleen maar tegen elkaar te zeggen "mien moeder" als we iemand niet leuk vinden en dan snapt iedereen waar het over gaat. Een andere, waarvan ik niet weet waar hij vandaan komt is, als we lekker eten, "lekker eten 'lekker eten en de huisbaas niet betalen". Kortom, ik ben heel benieuwd naar 'gevleugelde' uitspraken binnen families en zeker de verhalen erachter. Ook kinder versprekingen vind ik prachtig, wij zeggen hier nog altijd "lekker wammele" als het warm is, deze is van onze dochter. Het lijkt mij zo leuk om een jargon van familie uitspraken te bundelen. Het hoeft niet alleen Gelders te zijn, alles is welkom, het lijkt me sowieso heerlijk om hier eens over na te denken!

Wilt u uw verhalen delen met Trudy? Reageren kan hieronder!