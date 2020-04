Flat zonder stroom na autobrand. 'We kunnen geen eten opwarmen, water koken, niks'

De schrik zit er nog goed in bij de bewoners van de flat aan de IJssellaan. Nadat een auto in brand vloog in de kelder van het gebouw werden alle veertig appartementen geëvacueerd.

Heftige nacht

'We stonden buiten te kijken wat er aan de hand was', blikt de vader van het gezin terug. 'Toen er ineens werd besloten dat er geëvacueerd moest worden was de politie eerder boven dan wij. Onze dochter is zich kapot geschrokken. Het was een heftige nacht. Er is flinke schade aan het gebouw.'

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.

Anderhalf uur buiten

Uiteindelijk stonden alle bewoners aan de overkant van de IJssellaan te wachten. 'We hebben zeker een uur tot anderhalf uur buiten moeten staan, onvoorbereid. Een Marokkaanse vrouw van een flat verderop bracht iedereen thee.'

Nadat de brand was geblust en alle appartementen waren gecontroleerd, mochten de bewoners weer naar huis. Maar een dag later moesten ze noodgedwongen weer weg.

Het nieuwe gebouw heeft geen gasaansluiting en de stroom is door de brand uitgevallen. Omdat ze geen eten kunnen maken voor hun jonge baby gaat het gezin nu dus naar de schoonouders.