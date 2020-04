Nijmeegse studentenband is online sensatie met knallende 'quarantaine-cover'

Kijk hier hoe leden van de Studenten Bigband Nijmegen toch spelen terwijl hun instrumenten elders liggen:



De Studenten Bigband Nijmegen timmert al zo’n vier jaar aan de weg. Doorgaans spelen de muzikanten op gala’s van studentenverenigingen of lezingen van hoogleraren, maar vanwege corona staan ze nu even stil. ‘We proberen toch zoveel mogelijk contact met elkaar te houden en muzikaal bezig te zijn, zodat we het niet verleren’, begint Jesper van den Eijnden, drummer en voorzitter van de band.

Volgens hem hebben de 22 blazers, toetsenisten, vocalisten en gitaristen al heel wat roem vergaard op de campussen van de Radboud en de HAN. Om hun fans tijdens de crisis tevreden te houden, hebben de muzikale studenten een ‘quarantaine-cover’ gemaakt met hits van Daft Punk, een Frans elektronica-duo.

Duizenden views

‘Die gedeelde liefde voor muziek proberen we toch op een of andere manier vorm te geven’, vertelt Berend van Deelen, dirigent, toetsenist en zanger van de band. Hij stelde het muzikale stuk samen. ‘Maar als we morgen weer fysiek zouden mogen repeteren, doen we dat natuurlijk meteen. We missen elkaar enorm.’

De video van de Studenten Bigband Nijmegen is inmiddels al duizenden keren op YouTube bekeken. Van Deelen sluit niet uit dat ze voortborduren op het succes door nog meer van dit soort covers te publiceren. ‘Want het is natuurlijk een ontzettend leuke manier om de wereld tijdens deze crisis te laten zien wat we in huis hebben’, besluit hij.