Anita brengt buurt in beweging: 'Sporten is ook nu heel belangrijk'

Anita Pijnenburg is al 41 jaar fysiotherapeut. ‘Zeker in deze tijden van corona is sporten en bewegen heel belangrijk. Het zorgt dat mensen hun zinnen even verzetten, stoppen met piekeren en gewoon even lekker bezig zijn.’

De Nijmeegse vertelt dat ze op het vwo zat. ‘Ik kon naar de universiteit, maar dan moet je de hele dag in een kamertje zitten, dacht ik. Niets voor mij. Ik wilde bewegen. Toen de fysiotherapeut bij mijn opa kwam, dacht ik: dit is het.’

Geluidsinstallatie op het dak

Vandaag staat Anita bovenop het dak van gezondheidscentrum Lindenholt in Nijmegen. Met een geluidsinstallatie en wat simpele attributen verzorgt ze een sportles voor de buurt. Op de balustrades van de omringende flats staan mensen die op de klanken van Anneke Grönloh’s Brandend Zand lekker meedoen.

‘Je wordt niet gezond als je niet zowel mentaal als fysiek in orde bent’, benadrukt Anita. ‘Daarom is sporten ook nu heel belangrijk. Angst begint natuurlijk met denken. Dat geeft stress en werkt door in je lichaam. Dat kan je verhelpen door lekker actief te zijn. In de topsport zijn ze daar al gelukkig van doordrongen.’

Oefeningetjes via videobellen

Haar werk is deze dagen heel anders: ‘We doen veel met videobellen. Dat is toch heel anders werken natuurlijk. De kinderfysiotherapeuten doen dat leuk. Met veel videootjes en oefeningen voor de kinderen. Voor ons is het voorlopig nog even afwachten en hopen dat we snel weer aan de slag kunnen.’

Verslaggever Martijn de Graaf zocht Anita op:

