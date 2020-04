Miljoenenproject moet van binnenstad Doetinchem dagje uit maken

Een stadsboulevard en een park als verbinding tussen de Oude IJssel en het centrum van Doetinchem moet van een bezoek aan de binnenstad een dagje uit maken. 'We willen van een halve dag Doetinchem een hele dag Doetinchem maken. Daarom is het belangrijk het water aan de binnenstad te verbinden', zegt wethouder Ingrid Lambregts.

De totale kosten van het ambitieuze project met stadsboulevard en Park of Dutch Dreams zijn ruim 4 miljoen euro. De provincie Gelderland draagt voor het park ruim 2 ton bij.

Automobilist te gast

Het betrekken van de Oude IJssel bij de binnenstad behoort tot het 'Aanvalsplan binnenstad'. Aan de zijde van de stad komt een stadsboulevard, waarvoor de Gaswal en C. Missetstraat worden heringericht. De automobilist is daarna 'te gast' in het gebied. De maximumsnelheid word 30 kilometer per uur, fietsers krijgen de ruimte en voetgangers kunnen veilig oversteken.

Tussen de fietsbrug en de toekomstige wijk Iseldoks wordt een verblijfsgebied gecreëerd met onder meer pleintjes, een ligweide, een zittrap, bankjes en een waterbassin. Het gebied tussen de fietsbrug en de Europaweg krijgt, naast een verlenging van de flaneersteiger, een parkinrichting met een opvallende trekpleister: Park of Dutch Dreams.

Piet Oudolf

Het park wordt een schakel in een ketting van toeristische en ecologische projecten langs de Oude IJssel, met medewerking van tuinarchitecten als Piet Oudolf. Het concept bestaat uit een groen park in Oudolf-stijl met een paviljoen voor onder meer een permanente expositie over Oudolf en tijdelijke exposities over andere architecten. In het paviljoen is ook plaats voor daghoreca.

Om het gebied rondom de Oude IJssel ook voor kinderen en ouders aantrekkelijker te maken, is aan de kant van de Varkensweide (grote parkeerplaats bij het centrum) een Speel-en Leerpad aangelegd. Over vlonders loop je door het groen en langs het water.

Dit project komt voort uit een samenwerking tussen het Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Doetinchem. Het is een plek waar kinderen op spelende wijze kunnen leren over water. Tussen het Speel-en Leerpad en het Pannenkoekenschip is een speelterrein aangelegd.

'Plan van de samenleving'

Inwoners, ondernemers en stadsbezoekers hebben inbreng gehad in de plannen, die in november 2017 zijn vastgesteld door de gemeenteraad. 'Het is daarmee echt een plan van de samenleving zelf', zegt wethouder Lambregts.

Ze is blij het project in coronatijd te kunnen presenteren: 'Juist in deze tijd is het belangrijk verder te investeren in de aantrekkingskracht van de binnenstad. Door bezoekers te verleiden langer in de binnenstad te verblijven, wordt er meer uitgegeven. Dat is gunstig voor de ondernemers van onze mooie binnenstad, die momenteel een moeilijke tijd doormaken.'