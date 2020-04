Door het besmettingsrisico van het coronavirus moeten we afstand tot elkaar bewaren. Om toch in contact te blijven met de buitenwereld is er digitaal veel mogelijk. Voor een deel van de Nunspeetse bevolking is het gebruik van digitale apparaten echter nieuw. Om die reden zijn Stichting Welzijn Nunspeet en Het Venster gestart met de verhuur van gebruiksvriendelijke tablets (kleine, rechthoekige computers met aanraakscherm).

Een tablet biedt veel mogelijkheden voor mensen die vanwege het coronavirus aan huis gekluisterd zijn. Denk aan beeldbellen met zorg- en welzijnsmedewerkers, familieleden of kennissen. Ook kan de tablet gebruikt worden om foto’s te maken, spelletjes te spelen, een digitale krant te lezen, een kerkdienst te volgen, radio te luisteren, te bewegen aan de hand van een beweegprogramma enzovoort.

De tablet wordt (betaalbaar) te huur aangeboden inclusief een internetabonnement en wordt geheel naar wens en behoefte van de klant ingericht. Het apparaat is gebruiksvriendelijk, ook voor mensen die geen ervaring hebben. Te allen tijde kan hulp ingeroepen worden bij het gebruik van de tablet. Wilt u graag meer contact of wat afleiding? Of bent u mantelzorger en wilt u graag beeldbellen met degene voor wie u zorgt? Tijdens, maar óók na de Corona-crisis zult u er veel gemak van hebben!

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact op met een medewerker van Stichting Welzijn Nunspeet of Het Venster via femmy@welzijnnunspeet.nl / (0341) 25 20 20 of ml.parre@hetvenster-nunspeet.nl / (0341) 25 72 42. Woont u in Elspeet? Neem dan contact op met WOC Oranjehof via info@oranjehof.org / (0577) 49 22 78.