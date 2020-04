Sjoerd Ars gaat bij Fortuna doen wat hij leuk vindt

'Voor mij is het belangrijkste dat dit voor de club de meest efficiënte manier van werken is', zegt Ars, die sinds de zomer van 2018 actief is voor Fortuna, in reactie op zijn nieuwe functie. 'Ik vind het zelf ook prettig dat ik veel meer vrijheid heb om te doen wat ik leukste gedeelte van het vak vind, spelers bekijken, scouten en netwerken. De afgelopen jaren hebben we spelers gehaald die we niet altijd live hebben zien voetballen. We werken erg veel met data, maar hebben geen eigen scouts in dienst voor het eerste elftal. Dus het proces van aan- en verkoop van spelers moeten we zo efficiënt mogelijk inkleden. In deze nieuwe structuur denken we daar nog meer uit te kunnen halen.'



Ars geeft aan dat de scouting topprioriteit heeft binnen de Limburgse eredivisionist. 'Het is een van de levensaders van de club, dat heeft ons doen besluiten om het in deze vorm te gieten', zegt de 36-jarige 'zonnekoning'. 'We kijken daarbij naar commercieel interessante markten, dan denk je aan Aziatische markt. Maar sportief gezien richten we ons met name op de Europese markt. Het is meer gericht op een profiel, of een speler dan uit Slovenië, Portugal of Nederland komt is niet leidend, maar de voorkeur ligt uiteraard altijd wel bij een Nederlandse speler.'



'Laat de KNVB lekker'

Waar Ars zijn jeugdliefde De Graafschap in onzekerheid zit over een eventuele promotie, zal er voor Fortuna Sittard sportief weinig veranderen door het stopzetten van de voetbalcompetities. Vrijdagmiddag wacht een gesprek met de KNVB waarin duidelijkheid volgt over het vervolg. 'Iedere beslissing die de KNVB neemt zal winnaars en verliezers hebben', weet Ars. 'Ik heb absoluut een bepaalde voorkeur, maar ik vind dat niet van waarde. Er wordt al genoeg geroepen en geschreeuwd, laat de KNVB het lekker naar ons terugkoppelen.'



Twee clubs vechten om oud-Superboer

Middenvelder Mark Diemers kent een verleden bij De Graafschap en is momenteel op weg naar de uitgang bij de club van Ars. 'Twee clubs zijn concreet', zegt de Didammer, die de transfervrije overname van Diemers als een gouden greep ziet. 'Dit soort kansen komen niet vaak voorbij voor een club als Fortuna', aldus Ars, die denkt dat de middenvelder niet zou misstaan bij een club in de subtop: 'Ik heb in Doetinchem met hem samengespeeld en als ik zie hoe zij zich hier heeft doorontwikkeld, zit er nog meer rek in. Ik denk dat het voor hem logisch is dat hij een vervolgstap maakt.'