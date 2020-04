Cultuur snuiven in crisistijd: Wijchens museum toont kunst achter de ramen

‘Het is stil in het Kunsthuis’, begint bestuurslid Herman Coumans. ‘De deur blijft dicht en exposities zijn uitgesteld. Het is doodzonde, want we hadden net allemaal mooie kunstwerken binnen.’ Om daar toch nog iets mee te doen, organiseerde Coumans met zijn collega’s een expositie ‘achter de ramen’.

‘We vroegen Wijchense kunstenaars om één of twee werken aan te leveren. Achter ieder raam van het museum staat nu een schilderij, fotowerk of een beeldhouwwerk’, legt hij uit.

‘Pleister op de wond’

Het Kunsthuis zit sinds een jaar in het oude gemeentehuis, midden in het centrum van Wijchen. Volgens Coumans begon net alles op gang te komen toen het coronavirus uitbrak. ‘We zagen wekelijks honderden dolenthousiaste bezoekers. Dus het was echt een flinke domper’, voegt hij toe. ‘Deze tentoonstelling is toch een beetje een pleister op de wonden.’

Het museumbestuur belooft dat de deuren van het Kunsthuis zo snel mogelijk weer openen wanneer de coronamaatregelen versoepeld worden.