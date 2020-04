Burgemeester Beuningen sluit drugspand in Ewijk

De woning bestaat uit een woning en een bedrijfsgedeelte. In het bedrijfsgedeelte werd aan het begin van dit jaar een hennepkwekerij aangetroffen, en die werd destijds direct ontmanteld.

Veilig gevoel

“Sluiting van een pand is een stevige maatregel”, zegt burgemeester Bergman. “Het is een duidelijk signaal dat we dit soort kwekerijen niet in onze gemeente willen hebben. Het illegaal kweken van hennep zorgt voor onveilige situaties in onze woonwijken. Door zo’n pand voor langere tijd te sluiten willen we ervoor zorgen dat het niet langer als drugspand bekend staat of zo wordt gebruikt. Onze inwoners moeten zich veilig voelen in hun woonomgeving.”