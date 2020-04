Jasper heeft thuis niets te klagen, maar toch wil hij snel zijn eigen woning

Jasper is één van de jongeren die aan de Frans Halsstraat in Zelhem een woning gaan bouwen. In totaal komen er 14 huizen. Het terrein van de voormalige Schildersoord school ligt nu nog braak met af en toe een boompje.

Maar straks ziet het er zo uit (tekst gaat verder onder de foto):

Foto: Palazzo

Aju pa en ma

In 2017 lanceerde de gemeente Bronckhorst het project Aju pa en ma, waarbij ze speciaal voor jongeren ruimte maakt om te kunnen bouwen.

Voor Jasper een unieke kans. 'Ik wil graag in Zelhem blijven wonen en dit is één van de weinige mogelijkheden', legt hij uit. 'Ik heb op de markt gekeken, maar er is niets fatsoenlijks dat betaalbaar is voor jongeren.'

Ongeveer 70 woningen voor jongeren

Niet alleen voor Jasper is het een unieke kans. Ook in andere dorpen in de gemeente krijgen jongeren de kans om een woning te bouwen. In totaal worden er plannen gemaakt voor negen plekken, verdeeld over de gemeente.

Het gaat om ongeveer 70 woningen voor jongeren die de komende jaren gebouwd worden. In Hummelo en Toldijk gaan ze zelfs nog een stapje verder. Want ook voor senioren is er weinig aanbod en dus worden hier woningen voor zowel jongeren als senioren gebouwd.

Kaartje: in deze kernen worden woningen voor jongeren gebouwd

Proces van de lange adem

Maar tot nu toe staat er nog geen enkele woning. Het proces heeft nog wel wat voeten in de aarde gehad. 'Dat komt enerzijds doordat we best lang over sommige dingen in het proces gedaan hebben', legt Hebbink uit. 'Je moet echt alles zelf doen.'

Denk aan het contact bij de gemeente, het kiezen van een architect en een aannemer. 'We hebben zelf een keus gemaakt over hoe de huizen eruit zien. We hebben echt alles gedaan en dat is leuk, maar dat kost ook heel veel tijd. En voor ons waren de kaders van de gemeente ook niet altijd duidelijk en dat betekent dat we soms aan het zwemmen waren.'

Normale bouw woning duurt ook 2,5 jaar

Toch heeft de gemeente bewust voor dit traject gekozen, vertelt wethouder Evert Blaauw. 'Wij willen de jongeren graag laten ervaren wat er allemaal moet gebeuren bij het bouwen van een woning. Daarnaast heeft iedere groep ook eigen wensen. Wij kunnen wel dingen dwingend opleggen, maar dat werkt averechts.'

En Blaauw blijft bij het beleid. 'Ik sta er nog steeds achter. Kijk ook maar naar de reguliere bouw. Als je een woning wilt bouwen ben je gewoon 2,5 à 3 jaar verder voordat er een huis staat.'

Jongeren stapten uit project

Inmiddels gloort er licht aan het einde van de tunnel. Maar in de tussentijd zijn er ook jongeren uit de verschillende projecten gestapt. 'Voor sommige jongeren duurde het te lang', zegt Hebbink.

In de tussentijd kregen ze verkering en zijn ze uit het project gestapt of ze hebben een andere woning gekocht en dus zijn die jongeren nu elders gaan wonen. 'Ja, dat klopt. Maar het scheelt dat we de meesten wel voor de regio hebben behouden', zegt Blaauw.

Gespreid bedje voor kinderen van nu

'Maar als de huizen straks eenmaal staan dan hoop ik dat het proces echt gaat lopen. Dan hoop ik dat er uiteindelijk een doorstroming komt', gaat de wethouder verder.

Het idee: de jongeren die nu de starterswoningen bouwen, stromen straks, als ze wat ouder zijn en een gezin willen stichten, door naar een gezinswoning. De starterswoningen komen dan vrij en bieden de kinderen van nu straks de ruimte om toch in hun eigen kern te blijven wonen.

Voor de zomer de schop in de grond

Jasper is een geduldige jongen. Bijna alle stappen in het proces heeft hij doorlopen, het is nu wachten op de bouwvakkers. 'We gaan ervan uit dat de schop voor de zomer de grond in gaat.'

En dan is het nog een jaar wachten tot hij eindelijk zijn ouderlijk huis kan verlaten. Moeder Joke is blij dat hij toch nog even thuis is: 'Het is wel gek nu hoor, zeker in deze tijd, dat hij nog thuis is. Maar ik heb hem nog graag hier.'

