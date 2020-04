Steun voor woningbouw in Ulft en Silvolde

De gemeente stelde eerder criteria voor nieuwbouw op:

'De roep om nieuwe woningen is groot', zegt wethouder Ben Hiddinga in reactie op de beslissing om mee te werken. 'We willen bouwen daar waar de behoefte is. Met name voor starters en senioren. En we kijken ook of het plan een impuls kan geven aan de locatie.' De initiatiefnemers krijgen drie jaar de tijd om hun plan in de praktijk te brengen. In Ulft gaat het om de realisatie van twee levensloopbestendige woningen voor senioren aan de Parkietstraat. Op dit moment ligt dit terrein braak.



In Silvolde wil de initiatiefnemer aan de Korenweg een vrijstaande woning slopen voor de bouw van twee levensloopbestendige woningen. Aan de Egginkstraat in Silvolde wil de aanvrager op de locatie van een kas en een huis twee nieuwe woningen realiseren. De gemeente ziet het als een 'kwalitatieve impuls' voor deze locatie.