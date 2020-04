LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 22 april

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

woensdag 22 april

21:46 - Een dik bedrag van Gareth Bale

Voetballer Gareth Bale van Real Madrid en het nationale team van Wales heeft een gulle donatie gedaan in de strijd tegen het coronavirus. De linkerflankspeler heeft ruim een miljoen euro gedoneerd: 668.000 euro aan de landelijke gezondheidsorganisaties in Wales en nog eens 500.000 euro aan ziekenhuizen in Madrid.

21:40 - Middenstanders balen van verlengde maatregelen

Door de coronacrisis gaan grote evenementen de komende maanden niet door, met gedupeerde ondernemers en teleurgestelde geïnteresseerden tot gevolg. Ook de middenstand heeft nog geen positief vooruitzicht: veel winkeleigenaren die een contactberoep uitoefenen moeten de deuren in ieder geval tot 20 mei nog gesloten houden. Sommige van hen zien het somber in.

 

21:38 - Indrukwekkend afscheid van Cobie

Hoe neem je afscheid van een geliefde buurtbewoner en graag geziene vrijwilliger? De bewoners van de Dahliastraat in Wageningen en leden van Speeltuin Tuindorp Wageningen vonden woensdagmiddag een passende manier: de rouwauto van Cobie van Holland reed door de Dahliastraat, waar belangstellenden een erehaag voor haar vormden.

 

21:21 - Coronacompliment

Burgemeester Jan de Boer van Buren prijst de wijkagenten in zijn gemeente. 'Het is niet altijd leuk werk, maar wel ontzettend belangrijk.'

21:18 - Aantal coronadoden in Duitsland loopt op tot boven 5000

In Duitsland zijn inmiddels meer dan 5000 personen overleden na een coronabesmetting. Dat is althans de officiële telling: net als in Nederland zal ook in Duitsland het werkelijke aantal doden hoger liggen. Bij 147.700 mensen is vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt. Het zwaarst getroffen is Beieren, zegt persbureau DPA. Daar zijn 39.100 besmettingen vastgesteld en zeker 1443 patiënten overleden.

20:47 - Niet iedereen wordt getest en dat blijft zo

Er zijn inmiddels meer tests beschikbaar om te kijken wie besmet is met het coronavirus. Dat betekent echter niet dat de regering ze dan maar meteen volop wil gebruiken. Minister Hugo de Jonge (Voksgezondheid) gaf woensdag aan dat het spannend is of er op de lange termijn nog voldoende benodigdheden zullen zijn voor de tests. Er moet dus voorzichtig mee worden omgesprongen: niet iedereen zal zomaar worden getest.

Iedere dag zouden ruim 17.000 mensen zich kunnen laten testen, maar dat gebeurt op een gemiddelde dag maar 7.000 keer. Dat frustreert de Tweede Kamer, die liefst zoveel mogelijk mensen zou laten testen.

20:40 - Digitale museumweek wordt goed bezocht

Tienduizenden mensen bezoeken digitaal de musea via de website museumweek.nl. Daarop staan driehonderd speciale onlineactiviteiten van musea.

'De sluiting van de musea geldt tot 20 mei en daar hebben we alle begrip voor, want de gezondheid van ons allemaal staat op één', zegt directeur Mirjam Moll van de Museumvereniging. 'Uiteraard is het ook heel ingrijpend omdat alle museumbezoekers nu niet langs kunnen komen en is het een harde klap voor alle vrijwilligers en medewerkers van musea. Maar met de digitale editie van de Museumweek maken we er iets moois van.'

De Nationale Museumweek duurt tot en met 26 april. De zesde editie is vanwege de coronacrisis volledig digitaal. Speciale aandacht is er voor 75 jaar culturele vrijheid, waarmee wordt herdacht dat er in 1945 een einde aan de Tweede Wereldoorlog kwam.

19:52 - Eén zorghotel dicht

Zorghotel Ehzerwold gaat dicht. Eind maart werd in het hotel in de bossen van Almen ruimte gemaakt voor 115 tijdelijke opvangplekken die last hadden van een coronabesmetting en niet thuis verzorgd konden worden. Daarmee werd de druk op de zorg wat verlicht. Inmiddels heeft de Veiligheidsregio het zorghotel in de Achterhoek gesloten, omdat er in de omgeving voldoende capaciteit is. De vestigingen in Apeldoorn en Gaanderen blijven namelijk nog wel open.

19:49 - We gaan weer sporten, maar hoe?

De gemeente Arnhem is met Sportbedrijf Arnhem om tafel gegaan om afspraken te maken over het hervatten van de sporten in de stad. Het kabinet deelde dinsdag mee dat sporten voor kinderen en jongeren deels kan worden hervat en dat vereist goede afspraken. 'We verwachten snel duidelijkheid te kunnen geven hoe we in Arnhem omgaan met de ruimte die het kabinet nu biedt. Laten we voorzichtig starten', zegt sportwethouder Jan van Dellen.

19:40 - Iets meer verkeer op snelwegen

Het is op de snelwegen veel rustiger sinds Nederland in een 'intelligente lockdown' is gegaan. Toch is het de voorbije week drukker geworden op de wegen, stelt het ANP op basis van informatie van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Gisteren waren er bijvoorbeeld meer personenauto's op de snelweg dan op de vijf dinsdagen daarvoor. Vooral buiten de spits rijden er weer meer auto's.

19:31 - Paarden drive-through

Verslaggever Marc Loeven was vandaag bij Stal Reijnen in Bemmel. Daar kunnen liefhebbers van paarden met de auto tussen de dieren door rijden. Marc laat iedereen een stukje meegenieten.

18:07 - Met de auto tussen de paarden door

Verslaggever Marc Loeven ging vanmiddag op bezoek bij Stal Reijnen, een manege in Bemmel waar je met de auto - met gepaste snelheid, natuurlijk - zo tussen de paarden door kunt rijden. 'Voor de kinderen, met name de jonge kinderen, is dit natuurlijk geweldig.'

 

17:36 - Moeten kappers weer opengaan?

De VVD en het CDA willen graag dat kappers en andere beroepen die geen anderhalve meter afstand kunnen houden, snel weer opengaan. Als het lukt deze beroepen vóór 20 mei veilig op gang te krijgen, moet dat gebeuren, vinden de partijen.

Mogelijk is binnen een week of twee al duidelijk of kappers, fysiotherapeuten en andere contactberoepen met mondkapjes en andere beschermingsmiddelen weer veilig kunnen opengaan, zeggen de deskundigen waarop het kabinet vaart.

Als het advies van de deskundigen van het Outbreak Management Team positief is, laat de versoepeling voor de contactberoepen dan ook sneller ingaan, zei VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in het Kamerdebat over de coronacrisis.

17:32 - Veel doden door corona in Verenigd Koninkrijk

Het aantal doden door corona in het Verenigd Koninkrijk is opgelopen tot voorbij de 18.000, meldt het ANP. De autoriteiten hebben bij ruim 133.000 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt met het virus. Minister Matt Hancock (Volksgezondheid) zei in het parlement dat zijn land de 'piek' van de uitbraak heeft bereikt. Het daadwerkelijke aantal sterfgevallen en besmettingen ligt vermoedelijk veel hoger.

17:03 - Burgemeester van Doesburg wijst op lokale ondernemers

Burgemeester Loes van der Meijs van Doesburg heeft voor de derde keer een brief geschreven aan alle inwoners van haar stad. Daarin zegt ze dat Doesburg met alle sportverenigingen in gesprek gaat om snel te kunnen realiseren dat kinderen tot 12 jaar weer kunnen sporten. Ook roept ze op tot creativiteit om Doesburg 'fier overeind te houden'. Binnenstadondernemers helpen is belangrijk, geeft ze aan. Daarom wijst ze iedereen op kooplokaaldoesburg.nl, een website waarmee besteld en gekocht kan worden bij lokale ondernemers. Wie zelf ideeën heeft, wordt gevraagd die aan te dragen bij de gemeente.

16:19 - Bruls: 'Iedereen snapt dat het zo moet'

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft de inwoners van zijn stad bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en verlenging van de coronamaatregelen. Dat er een streep door de Vierdaagse is gegaan, is erg jammer. 'Maar iedereen in onze stad en het hele land snapt dat het zo moet. Ook met anderhalve meter afstand kunnen wij een stad zijn die voor elkaar opkomt. En voor elkaar zorgt.'

16:14 - Verrassingspakket van de bieb

Wie lid is van de Bibliotheek Gelderland-Zuid kan zich laten verrassen door zijn of haar lokale bibliotheek. Op deze website kun je aangeven welke auteur of welk genre je voorkeur heeft. Medewerkers van de bieb zorgen er dan voor dat je een 'verrassingspakket' krijgt, waarbij ze er zeker van zijn dat je geen boeken krijgt die je al eens geleend hebt. Je kunt de boeken daarna ophalen, of thuis laten bezorgen indien nodig.

De Afhaalbieb is beschikbaar in elf vestigingen van de Bibliotheek Gelderland Zuid: De Mariënburg, Zwanenveld, Muntweg, Beuningen, Malden, Groesbeek, Beek-Ubbergen, Elst, Zetten, Bemmel en Huissen.

16:04 - Parkeren in Rheden geen probleem voor zorgverleners

Mensen die in de zorg werken kunnen in de gemeente Rheden een tijdelijke parkeerontheffing aanvragen. Op dit moment werken veel meer mensen thuis en dat zorgt voor krapte in het aantal parkeerplaatsen: mantelzorgers en zorgverleners kunnen hun auto lastiger kwijt in de wijken. Rheden helpt hen gedurende de coronacrisis, door tijdelijk ontheffing te verlenen op plekken waar parkeren normaal niet is toegestaan. De ontheffing duurt in praktijk dan twee uur.

14:55 - Actie ANBO voor de thuiszorg

Ouderenbond ANBO wil positieve aandacht voor de duizenden medewerkers in de thuiszorg. Volgens de ANBO is er een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen en, door ziekte van collega's, extra druk op thuiszorgmedewerkers om elke dag aan het werk te gaan. Daarom is de bond de actie 'Hart voor de thuiszorg' gestart. Nomineer je favoriete thuiszorgmedewerker hier.

14:47 - 'Coronavrije' deurhendel in supermarkt

Een supermarkt heeft een manier bedacht om koeldeuren te openen zonder dat je je handen gebruikt. Je moet er wel voor naar Finland.

14:43 - Onderzoek of varkens corona kunnen krijgen

Landbouwminister Carola Schouten laat onderzoeken of varkens besmet kunnen raken met het nieuwe coronavirus. Uit onderzoek tot dusver is dat niet gebleken, maar omdat de dieren wél gevoelig zijn voor sommige andere ziektes die bij mensen voorkomen, wil zij meer zekerheid hebben.

14:35 - Biertjuh?

Het was dinsdagavond gezellig in de bossen rond Hoog-Soeren.

14:32 - Provincie stopt 10 miljoen in fonds voor gemeenten

De provincie Gelderland verdubbelt het bedrag voor de aanpak van het coronavirus. Er komt nu 10 miljoen euro in een speciaal potje. Gedeputeerde Jan Markink zegt: 'Het is een acute situatie, dit zijn bijzondere tijden en dit vraagt om bijzondere maatregelen.' Het geld wordt gebruikt om gemeenten te helpen de gevolgen van de crisis aan te pakken en om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen.

14:21 - 15 Gelderlanders overleden aan corona, nu 467 doden

Het aantal inwoners van Gelderland dat is overleden aan het coronavirus is opgelopen tot 467. Dat zijn er 15 meer dan gisteren. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. De cijfers van jouw gemeente zien? Klik hier.

14:14 - De politie in Winterswijk is het zat

Overtreed je de regels in Winterswijk? Het is gebeurd met de vriendelijkheid.

14:05 - Ruim vierduizend doden

Er zijn inmiddels ruim vierduizend mensen aan corona in Nederland overleden. Dat aantal ligt in werkelijkheid hoger, doordat alleen geteste patiënten worden meegerekend als ze overlijden aan de gevolgen van een besmetting. Er kwamen sinds dinsdag 138 doden bij. Ook het aantal ziekenhuisopnames heeft een mijlpaal bereikt. Door een toename van 124 zijn er 10.021 ziekenhuisopnames (geweest). Sinds gisteren zijn er 708 positieve tests op Covid-19 bijgekomen; totaal zijn er 34.842 besmettingen.

13:52 - Bijna 850 doden in verpleeghuizen, bijna 3000 bevestigde besmettingen

De uitbraak van het coronavirus neemt in verpleeghuizen in ernst toe. Het aantal geregistreerde sterfgevallen is sinds vorige week met ruim 200 opgelopen tot 841. Dat cijfer loopt fors achter bij het werkelijke aantal mensen dat is overleden. In totaal zijn er nu bijna 3000 bevestigde covid-19-infecties geteld in verpleeghuizen. Bij nog eens 3400 verpleeghuisbewoners bestaat een sterk vermoeden dat ze een infectie hebben.

13:49 - SGP'er Van den Berg uit Nunspeet overleden

Koos van den Berg uit Nunspeet, oud-Kamerlid namens de SGP, is gisteravond op 77-jarige leeftijd overleden. Volgens het Reformatorisch Dagblad stierf hij aan complicaties na besmetting met het coronavirus. Van den Berg zat van 1986 tot 2002 in de Tweede Kamer.

12:57 - 3,6 procent heeft antistoffen tegen corona

3,6 procent van de Nederlanders heeft antistoffen tegen Covid-19. Er zijn bijna 2100 personen op antistoffen onderzocht. In de GGD-regio Gelderland-Zuid gaat het om 5 tot 6 procent, in Noord- en Oost-Gelderland tussen 3 en 4 procent en in Gelderland-Midden 1 tot 2 procent. Ben je dan immuun?

12:47 - Vrouw beroofd van 50.000 euro spaargeld

In de Duitse stad Hamburg is een vrouw voor een bank beroofd van haar handtas met 50.000 euro spaargeld. Volgens de krant Hamburger Abendblatt ging het om spaargeld dat de vrouw had opgenomen omdat ze bang was dat haar bank door de coronacrisis failliet zou gaan.

12:41 - 'Zonder maatregelen ruim 23.000 patiënten meer op de intensive care'

Van Dissel licht toe dat zonder maatregelen tegen het virus er, geschat, ruim 23.000 patiënten meer op de intensive care in ziekenhuizen zouden terechtkomen.

12:34 - Van Dissel bij Tweede Kamer

RIVM-baas Jaap van Dissel praat de Tweede Kamer bij over het coronavirus. Hij gaat in de wekelijkse technische briefing aan de Tweede Kamer onder meer in op het gebruik van mondkapjes. De uitleg is hieronder te volgen.

 

12:20 - Burgemeester Ede: 'Zoeken naar manier om mensen te laten genieten van luchtlandingen'

De Airborne Herdenking op de Ginkelse Heide bij Ede gaat dit jaar niet door zoals we dat gewend zijn. Hoewel dit pas op de derde zaterdag in september plaatsvindt, denkt burgemeester René Verhulst dat het niet verantwoord is een herdenkingsbijeenkomst te organiseren waarbij zo'n 100.000 mensen dicht bij elkaar staan. 'We hebben tijd om te zoeken naar de beste manier om mensen te laten genieten van de luchtlandingen', zegt hij.

Irene ten Voorde sprak met Verhulst op Radio Gelderland:

 

12:02 - 'Gevaarlijke onduidelijkheid' over mondkapjes in de ouderenzorg

Brancheorganisatie voor de verzorgingstehuizen ActiZ haalt hard uit naar het kabinet, dat volgens ActiZ 'gevaarlijke onduidelijkheid' laat bestaan over de inzet en beschikbaarheid van mondmaskers en andere beschermingsmiddelen in de ouderenzorg. ActiZ is 'verbijsterd over het gebrek aan duidelijkheid en perspectief' en roept de Tweede Kamer op tot actie.

11:56 - Rheden vraagt provincie Gelderland extra geld

Foto: Studio Rheden

De gemeenteraad van Rheden doet een oproep aan de provincie Gelderland om vanwege het coronavirus een noodfonds voor gemeenten in te stellen. Het gemeentebestuur is van mening dat in totaal 210 miljoen euro nodig is. Dat betekent een bedrag van 100 euro per inwoner van Gelderland. Onze mediapartner Studio Rheden schrijft erover.

Hoewel het rijk en de provincie ondersteunende maatregelen hebben aangekondigd, verwacht Rheden financiële tegenvallers, veroorzaakt door het coronavirus, niet te kunnen opvangen. Het gaat onder meer om een verwachte forse verhoging van het gebruik van de bijstand, inkomsten die bij alle sport- en cultuurinstellingen maandenlang wegvallen en misgelopen inkomsten door het sluiten van sportvoorzieningen en zwembaden.

11:19 - 'Hé kanjers, we missen jullie!'

Basisschool De Kopermolen in Klarenbeek kan net als andere basisscholen pas volgende maand weer open. De school staat te trappelen. In de tussentijd moeten de leerlingen en hun ouders het doen met dit filmpje.

 

11:14 - 'Je moet leren schuilen bij jezelf'

Hoe komt een schrijver de dagen door? Rob Kleijs vroeg het op Radio Gelderland aan Nijmegenaar Thomas Verbogt.

 

10:57 - Tips tijdens de ramadan

Wat kan wel en wat niet tijdens de ramadan (die deze week begint). De GGD geeft tips.

10:53 - Horeca blijft dicht: 'Ondernemers zien hun bedrijf langzaam failliet gaan'

Horeca-ondernemers balen dat er nu nog steeds geen duidelijkheid is wanneer ze weer open kunnen. Danny van der Pluijm, die in Nijmegen drie horecazaken runt, had zo graag weer eens iets positiefs gehad om naar uit te kijken. 

 

10:47 - Frank Futselaar loopt hard, ook tijdens corona

Hardloper Frank Futselaar ziet het seizoen in rook opgaan. Maar bij de pakken neerzitten? Dat nooit. De Arnhemmer liep woensdag een halve marathon op de loopband. En hij vertelde op Radio Gelderland over een evenement dat wél doorgaat: Running Apart Together.

 

10:21 - De Jonge laat corona-app zelf ontwikkelen

Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft vannacht in een Kamerbrief aangekondigd dat hij zelf een corona-app gaat laten ontwikkelen, nadat de 'appathon' dit weekend niet het gewenste resultaat op had geleverd. Over vier weken moet er meer duidelijkheid zijn over deze app.

09:58 - 'Laat elk kind, elke dag, twee uur naar de basisschool gaan'

Elk kind, elke dag, even naar school. Dat heeft de voorkeur van Frans Laarakker, bestuursvoorzitter van Scholengroep GelderVeste in de Achterhoek, als op 11 mei de basisscholen weer open mogen.

09:51 - Uitgestelde behandeling door corona 'kost patiënten honderden euro's extra'

Patiënten bij wie de behandeling is uitgesteld vanwege de coronacrisis kunnen worden opgezadeld met honderden euro's aan extra kosten. Ze betalen twee keer het eigen risico of een deel daarvan, zo blijkt uit navraag door BNR.

09:23 - Onduidelijkheid nog over Airborne Wandeltocht

De organisatie van de Airborne Wandeltocht in Oosterbeek overlegt en daarna met de gemeente Renkum over het al dan niet doorgaan van de mars. Die staat gepland voor 5 september, enige dagen na het aflopen van het verbod op evenementen. De kaartverkoop voor de wandeltocht is voorlopig uitgesteld.

09:11 - Open brief burgemeester Epe aan inwoners

Burgemeester van Epe Tom Horn richt zich in een open brief aan de inwoners. 'Voor iedereen die struikelt of valt is er een vangnet', schrijft hij. Lees de open brief van Horn hier.

09:06 - Dan maar volgend jaar naar André Rieu

De 12 concerten die André Rieu deze zomer in Maastricht zou geven zijn verplaatst naar volgend jaar. De meer dan 100.000 tickets en reisarrangementen blijven geldig. Alle tickethouders krijgen persoonlijk bericht.

08:58 - Bijna 8 miljoen mensen zagen persconferentie premier Rutte

Ruim 7,8 miljoen mensen hebben dinsdagavond gekeken naar de persconferentie van premier Mark Rutte over de nieuwe coronamaatregelen. Voor een niet-sportprogramma is dat een kijkcijferrecord. Er keken bijvoorbeeld meer mensen naar Rutte dan naar het huwelijk van - toen nog - prins Willem-Alexander en Máxima (ruim 6 miljoen) en de recordhouder tot nu toe: de uitzending van Peter R. de Vries over Joran van der Sloot (7 miljoen). De uitzending op NPO1 trok de meeste kijkers, 5,6 miljoen. De rest keek via RTL4 en SBS6, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

08:51 - Een boodschap van Ahmed Marcouch

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem staat op Facebook stil bij het begin van de ramadan en het effect dat de coronacrisis heeft.

 

08:38 - #SupportYourLocals

Arnhems wethouder Jan van Dellen heeft op Facebook een initiatief gelanceerd om lokale ondernemers door de crisis te loodsen.

 

08:27 - Reageer op de vraag van vandaag

Premier Mark Rutte gaf dinsdagavond een persconferentie, waarin hij bekendmaakte welke coronamaatregelen er na 28 april van kracht zijn. Veel dingen blijven voorlopig hetzelfde, een aantal dingen wordt versoepeld.

Zijn de maatregelen nog wel vol te houden, wat vind jij? Reageer hier op de vraag van vandaag.

08:23 - Hockeyvrouwen hebben corona als bijnaam

Je zult maar corona als bijnaam hebben, zoals dit dameshockeyteam uit Nijmegen. 'Misschien moeten we gaan nadenken om onze teamnaam te veranderen', zegt de coach op hockey.nl.

08:17 - Ground Zero misschien later

Het festival Ground Zero in Bussloo dat op 29 augustus zou plaatsvinden onderzoekt de mogelijkheid om het evenement in september te houden.

08:02 - Ook geen Down The Rabbit Hole, maar kaarten blijven geldig

Heb je kaarten voor Down The Rabbit Hole in Ewijk? Die blijven geldig, zegt de organisatie.

07:50 - Niet opspelden maar bellen

Het is het jaarlijkse hoogtepunt voor de burgemeesters, het opspelden van de lintjes. Maar dat kan dit jaar niet. Dat wordt bellen. De burgemeester van Doesburg hoopt dat de mensen vrijdag opnemen.

 Loes vd Meijs-vdLaar@Lvdm1961 Jammer maar helaas. Als dus vrijdagochtend aanstaande in @Gem_Doesburg de telefoon gaat.... Maar we halen het met een gezamenlijk feestelijk “opspeldmoment” later in! #HetheeftZijneMajesteitbehaagd https://t.co/e4LHVKr2mQ 15:37 - 21 apr. 2020 Andere Tweets van Loes vd Meijs-vdLaar bekijken

07:45 - Zorgverzekeraars helpen ziekenhuizen

Zorgverzekeraars geven voorschotten aan ziekenhuizen zodat ze ook in deze crisistijd kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen. Dat heeft Zorgverzekeraars Nederland woensdag bekendgemaakt. Ziekenhuizen en umc's kunnen per 1 mei een maandelijks voorschot aanvragen. Ziekenhuizen en umc's lopen op dit moment inkomsten mis doordat zij niet alle planbare zorg kunnen verlenen en extra kosten maken voor de zorg van coronapatiënten. De voorschotten moeten de ziekenhuizen de ruimte geven om rekeningen, waaronder salarissen, te kunnen betalen.

07:37 - Sackers en Hamers over het afblazen van de Vierdaagse en de Vierdaagsefeesten

Evenementen zijn deze zomer verboden. Geen Zwarte Cross, geen Vierdaagse en dus ook geen Vierdaagsefeesten. Verslaggever Marc Loeven vroeg marsleider Henny Sackers (foto) van de Vierdaagse en voorzitter Walter Hamers van de Vierdaagsefeesten om een reactie. 'Dit is een drama.'

 

07:25 - Ondernemers in mineur om verlenging lockdown

Ondernemers in Gelderland reageren verslagen op het nieuws dat Nederland voorlopig grotendeels in de 'intelligente lockdown' blijft om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het betekent voor hen een verder verlies aan inkomsten.

07:17 - Sterkste daling consumentenvertrouwen ooit

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt de sterkste daling ooit van het Nederlands consumentenvertrouwen.