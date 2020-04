De lintjes zijn dit jaar telefonisch uitgereikt

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Gelderland moet alleen Zuid-Holland en Noord-Brabant voor zich dulden: daar werden meer lintjes uitgedeeld.

In het totaal zijn dit jaar 3060 decoraties toegekend. Daarbij zaten 11 onderscheidingen voor Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De overige decoraties zijn de Orde van Oranje-Nassau. Eén daarvan is Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau geworden, iets wat zelden gebeurt.

Van oud tot jong

De oudste onderscheiden persoon is een 95-jarige vrouw uit Eindhoven. De jongste, pas 34 jaar, kent eigenlijk iedereen wel: dat is de Volendamse zanger Jan Smit.

Dit jaar zijn vanwege de coronacrisis de feestelijke uitreikingen afgelast. Burgemeesters hebben in plaats daarvan de telefoon gepakt om de bekende zinsnede '... en daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd...' over te brengen. Op een later tijdstip vindt dan de daadwerkelijke uitreiking van de lintjes plaats.

Stijgende lijn

Het aantal Gelderse lintjes laat de afgelopen jaren een stijgende lijn zien. Vorig jaar werden er 398 mensen blijgemaakt, het jaar daarvoor waren dat er 'slechts' 351.

Benieuwd of er in jouw dorp of stad ook iemand is die een lintje heeft gekregen? Je ziet het in onderstaande kaart:

