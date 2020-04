Hoe gaan we om met de 'intelligente lockdown'?

De universiteit van Wageningen onderzoekt hoe mensen hun gedrag aanpassen tijdens de 'intelligente lockdown' die we sinds enige weken hebben in Nederland.

Het onderzoek richt zich vooral op de belangrijkste veranderingen in het dagelijks leven, nu veel mensen door de coronacrisis thuis zitten. Ook wordt gekeken of er een verschil in beleving bestaat tussen mensen op het platteland en in de stad.

Wat kunnen stad en platteland van elkaar leren?

Op het platteland is vaak meer ruimte dan in de stad, waar woningen ook dichter op elkaar staan, en 'in de stad heerst vaak een andere sfeer dan op het platteland. Ik ben benieuwd naar wat stad en platteland kunnen leren van elkaar', zegt professor Eveline van Leeuwen.

Afgelopen week kwamen ook de eerste resultaten naar buiten van een onderzoek in opdracht van de provincie Gelderland waarin de effecten van de 'intelligente lockdown' zijn onderzocht. Daarin gaven veel jongeren aan dat zij niets meer hebben om naar uit te kijken.

Het onderzoek van de universiteit van Wageningen is onderdeel van een bredere studie die gestart is in Frankrijk. Verschillende Europese landen vergelijken de uitkomsten.

Via een vragenlijst worden mensen opgeroepen om mee te doen. Het onderzoek is hier te vinden. De eerste resultaten worden voor de zomer verwacht.