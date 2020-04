CORONAVLOG | Alle verloven in het ziekenhuis zijn ingetrokken

Verpleegkundige Janine Nieuwenhuis, intensivist Anke Kröner en corona-unitmanager Antonie Bergers blikken in deze laatste vlog terug op de heftige tijd. Ze kijken ook vooruit: hoe lang gaat dit nog duren? Vakantie zit er voorlopig bij sommigen niet in. Daarnaast klinkt hun dringende oproep: vergeet ook later je waardering voor de zorg niet.

Bekijk onze coronavlog.

Bezuinigingen

In de periode vóór corona trok de gezondheidszorg aan het kortste eind, maar dat lijkt iedereen te zijn vergeten. Liefst negentien medewerkers verloor verpleegkundige Janine van het CWZ de afgelopen jaren bij de bezuinigingen.

'Eind 2018 hebben we gehoord dat er op het aantal patiëntenbedden bezuinigd moest worden. En zijn we verhuisd naar een andere afdeling. Die winter hebben we keihard gewerkt met zijn allen. Op het moment dat we er voor wilden gaan, hoorden we dat er ook op het personeel bezuinigd moest worden. Dat was een klap in ons gezicht.'

Klein ziekenhuis

De vlog is voorlopig de laatste in deze serie van filmpjes uit Gelderse ziekenhuizen. Opvallend is dat het sentiment van Janine ook bij haar collega's in Apeldoorn en Tiel leeft.

Zo doet Anke Kröner, intensiviste bij Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen een oproep de Intensive Care in kleine ziekenhuizen (zoals in de afdeling van haar ziekenhuis in Zutphen) in stand te houden. 'De coronacrisis toont nu aan hoe belangrijk het is om gespreide zorg te hebben.'

Vakantie

De IC's liggen dan misschien minder vol, de strijd tegen corona gaat onverminderd door. 'De toekomst is heel onzeker,' zegt Antonie Bergers, werkzaam in Tiel: 'Door de instroom van non covid patiënten blijft de druk onverminderd hoog. Met de vakantie in zicht weet ik op dit moment niet eens wie ik op vakantie kan sturen.'

In het nabije verleden bestond er een tendens in de samenleving om snel af te geven op de zorg, zodra iets niet naar wens verliep. Alle drie de geïnterviewden hopen dat het goede gevoel dat mensen nu bij de zorgverleners hebben stand houdt. Antonie: 'Ik hoop dat jonge mensen inzien dat dit een prachtig beroep is, en dat ze zich opgeven om een opleiding tot verpleegkundige te volgen.'

