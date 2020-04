Betalen per afvalzak in Arnhem gaat 'gewoon' door

'We gaan niet op de rem trappen, maar gas bijgeven richting een goede uitvoering en bijbehorende duidelijke communicatie.' Dat zegt fractievoorzitter Sabine Andeweg (D66) over de invoering van diftar, het betalen per afvalzak, per 1 juli in Arnhem.

Het afvalsysteem is veelbesproken. Woensdagavond was het lokale partij Arnhem Centraal die een voorstel indiende om te stoppen met de invoering van het systeem. Het debat was kort, argumenten zijn al veelvuldig tussen voor- en tegenstanders gewisseld en niemand veranderde van standpunt. De Arnhemmer zal per 1 juli dus gewoon 80 eurocent per zak restafval van 30 liter moeten gaan betalen.

Ook PvdA en D66, die cruciaal zijn in de stemverhoudingen binnen de gemeenteraad, behielden het vertrouwen. Wel riepen zij wethouder Cathelijne Bouwkamp nogmaals op om te zorgen voor goede communicatie richting de stad.

'Uitdaging niet makkelijker geworden'

Die 'uitdaging' is door de coronacrisis niet makkelijker geworden, erkent Bouwkamp. Zij had informele en interactieve wijkbijeenkomsten in gedachte, die nu niet door kunnen gaan. 'Maar wij gaan door met de voorbereidingen voor diftar', zegt zij stellig. 'We zijn aan het kijken hoe we de informatie goed bij de burgers kunnen krijgen.' Het invoeren van een nieuw afvalsysteem in een stad als Arnhem is 'echt heel moeilijk', ziet Bouwkamp.

'Melden als het wethouder niet lukt'

De wethouder moet 'duidelijk communiceren', meent Andeweg. 'Maar ze moet ook doorpakken. Er worden stappen gezet en wij verwachten van haar dat ze zich bij ons meldt als blijkt dat ze het niet goed voor elkaar krijgt.' Goede communicatie hoeft volgens Andeweg niet veel tijd te vragen. 'Helderheid is echter wel geboden.'

