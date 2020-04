De eikenprocessierups komt eraan, maar er is goede hoop op minder jeuk

'We hebben afgelopen zomer minder eikenprocessievlinders geteld, dus is er een kans op een minder grote plaag van de eikenprocessierups dit jaar', legt Twan Verhoeven uit. Hij werkt bij de Nationale Bomenbank, die door meerdere Gelderse gemeenten wordt ingehuurd om de rups te bestrijden.

Verhoeven heeft onderzoek gedaan naar zo'n 400 feromoonvallen. Vlinders worden dan naar de vallen gelokt, zodat gekeken kan worden hoeveel eikenprocessievlinders er jaarlijks zijn. In onder meer de gemeente Ede is de test uitgevoerd, maar ook op tal van andere plekken in de provincies Gelderland, Brabant en Limburg.

Arnold van Vliet van het kenniscentrum Eikenprocessierups, verbonden aan de universiteit in Wageningen, doet ook onderzoek naar de vlinders. Hij stelde vorig jaar met bijna 1800 feromoonvallen (deels dezelfde als in het onderzoek van de Nationale Boombank) al vast dat het aantal eikenprocessievlinders daalt. Hij voegt daaraan toe dat het nog te vroeg is om te zeggen dat er nu minder eikenprocessierupsen zijn: dat blijft afwachten en is afhankelijk van onder meer de bestrijding die nu begint.

Drie methoden

Dit jaar gebruiken veel Gelderse gemeenten bij de bestrijding een combinatie van drie methoden: aaltjes (nematoden), biologische bacteriepreparaten (Xentari) en later het wegzuigen van de nesten. Ze betalen fors om de rups die in eikenbomen is gehuisvest te bestrijden.

De Nationale Bomenbank, die ook actief is in Berg en Dal, Apeldoorn en Rheden, werkt bijna 24 uur per dag. Dat heeft te maken met het gebruik van aaltjes, die gevoelig zijn voor licht en warmte en daarom alleen 's nachts kunnen worden gespoten. Als het hard waait ligt l, dan wordt de preventieve beneveling met biologische bestrijdingsmiddelen gestaakt.

Er wordt volgens Verhoeven zo goed als kan rekening gehouden met andere insecten. Er is een nauwe samenwerking met de Vlinderstichting om zo te voorkomen dat andere vlinders dood gaan.

Nog geen klachten

De gemeente Ede had vorig jaar flink te kampen met overlast van het beestje. Zo'n zesduizend eikenbomen waren daar vorig jaar besmet. In 2017 waren dat er nog geen 900.

De gemeente heeft dit jaar een andere aanpak. Eerst wordt de jeukrups bij scholen en in buurten waar de overlast het grootst is bestreden, daarna volgt bijvoorbeeld het buitengebied.

De eikenprocessierupsen hebben nog niet de brandharen die klachten kunnen veroorzaken. Toch roept onder meer de gemeente Ede op bij het signaleren van een eikenprocessierupsnesten dit bij de gemeente te melden, bijvoorbeeld via de website.

