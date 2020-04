Barpersoneel gaat fruit plukken: 'We moeten ze het nu heel snel leren'

Iedere tuinder lost het tekort aan personeel op zijn eigen manier op. Sommigen schakelen jongeren uit de buurt in, andere bedrijven werken samen met horeca-uitzendbureaus. In Nederlands grootste aardbeienkas, Dutch Berries in Nieuwaal en Zuilichem, werkt personeel uit de sierteelt.

Bloemenkweker Maurice van Tuijl leende zijn personeel uit: 'We zijn bevriend met het bedrijf en hoorde dat ze nog personeel nodig hadden. We zijn toen even langsgegaan. De helft van mijn personeel kan daar terecht.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Drukken óp het kroontje

Een opluchting voor de aardbeien- en frambozenbedrijven. Wel zijn er uitdagingen. 'We hebben een groep mensen die nog niet eerder fruit geplukt heeft', zegt Boudewijn van der Wal van Dutch Berries. 'We moeten ze het nu heel snel leren. We zijn heel druk.' Een klein drukplekje op een aardbei kan er al voor zorgen dat het product snel rot. Het rode fruit is kwetsbaar. 'Het kunstje is om met de duim op het kroontje te drukken, als je ernaast drukt dan heb je een drukplekje.'

Goede verkoop op markten en bij de groenteboer

In de veiling ziet Jan Willem Tolhoek dat de aardbeien voor een goede prijs het veilinghuis verlaten. Van zijn klanten hoort hij dat de verkoop goed loopt. 'We verkopen aan groenteboeren, markthandelaren en kleine supermarkten. De aardbeien uit deze regio gaan heel Nederland door.' Vooral in deze tijd van het jaar is de lokale markt belangrijk. 'Nederland is exportland, maar in het voorjaar blijft het grootste gedeelte van de productie in het land.'

En de aardbeien die naar het buitenland gaan hoeven niet ver te reizen. In het najaar gaan de aardbeien naar bijvoorbeeld Duitsland. Of de productie daarheen kan blijven gaan, is afwachten. Voorman Tolhoek is terughoudend positief: 'In mei staat de veiling helemaal vol met fruit. Het weer is goed en de verkoop gaat ook goed. We hopen dat het zo blijft.'