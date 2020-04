Kans lijkt klein dat Hoenderloo Groep verandert in een vakantiepark

De meerderheid ziet het liefst dat (een vorm van) zorg blijft bestaan op het terrein van de Hoenderloo Groep, dat vele hectares beslaat. En de raad heeft uiteindelijk het laatste woord.

Past niet in visie

Ook het Apeldoornse gemeentebestuur zit niet te wachten op een bedrijventerrein of vakantiepark. Dat past niet binnen de visie die zij heeft. Het bestuur wil dat de maatschappelijke functie voor het terrein blijft zoals het nu is - met zorg.

Het is een stellingname van de gemeente, die even geleden liet weten zich gepasseerd te voelen in de besluitvorming van en de communicatie met moederorganisatie Pluryn, die het terrein gaat verkopen.

Starters- en zorgwoningen

In een document zet de gemeente haar visie uiteen: de huidige zorgfunctie kan uitgebreid worden met een combinatie van zorg en wonen of woon-zorg en toerisme. Kleinschalige woningbouw voor starters is ook een optie. Want daar heeft het dorp Hoenderloo behoefte aan.

Het terrein moet openbaar toegankelijk blijven. De huidige bebouwing moeten zoveel mogelijk worden hergebruikt, zonder al te veel nieuwbouw toe te voegen, valt verder te lezen.

Bestemmingsplan wijzigen?

Pluryn gaat de Hoenderloo Groep deze zomer sluiten. De zorginstelling moet in de tussentijd om tafel met mogelijke overnamepartners. Als daar niet een maatschappelijk maar een commercieel plan uitrolt, dan moet het bestemmingsplan gewijzigd worden.

Daar gaat de gemeenteraad over. En die is daar in meerderheid niet echt voor te porren, blijkt uit een rondgang. Zij pleit voor behoud van de maatschappelijke functie. Ook omdat dit de voorkeur heeft van het dorp Hoenderloo.

Zorg overnemen van Pluryn

Zorgorganisatie Youngster uit Apeldoorn heeft grote plannen om het gehele terrein over te nemen en specialistische jeugdzorg op de Hoenderloo Groep voort te zetten. Er zou ook een geldschieter aan boord zijn om dat te realiseren.

In het plan is daarnaast ruimte voor andere soorten zorg, voor scholing en voor dagbesteding. Dit wil Youngster samen gaan doen met Trauma Centrum Nederland.

De bal ligt nu bij Pluryn, die tot een overname moet komen.

