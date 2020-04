Noodopvang voor kinderen in Montferland

Humankind heeft in samenwerking met de gemeente Montferland en Kindercentra Puck en Co een locatie in 's-Heerenberg ingericht voor noodkinderopvang. Eerder startte de organisatie ook al een 24-uurs noodopvang voor kinderen in Oude IJsselstreek.

Eerder werd in Oude IJsselstreek noodopvang mogelijk gemaakt

'Wij nemen graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en doen dan gewoon waar we goed in zijn', aldus locatiemanager Aranka Kuster van Humankind over het openen van de noodopvang. Kinderen van mensen die werkzaam zijn in cruciale beroepen kunnen op de locatie hun kinderen overdag, maar ook 's avonds, 's nachts en in het weekend laten opvangen. 'We hebben dit in een tijdsbestek van enkele dagen kunnen realiseren en dat is iets waar we trots op mogen zijn', vindt Kuster.



De organisatie geeft aan dat donderdagavond voor het eerst gebruik gemaakt zal worden van de noodopvang. Volgens Humankind is maatwerk in deze situatie belangrijk: 'In overleg met ouders wordt bekeken welke opvang nodig is en hoe de opvang voor het kind zo vertrouwd mogelijk geboden kan worden.'