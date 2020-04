Boksbond: uitzonderingspositie voor topper Enrico Lacruz

De bond had daarover woensdag overleg met sportkoepel NOC*NSF. De bedoeling is dat Lacruz en Fontijn, beiden potentieel olympiër, ondanks de nu geldende beperkingen weer met hun 'full contact'-training kunnen beginnen.

Achterstand niet te groot

De twee zouden dan met hulp van sparringspartners kwalitatief goede gevechtstrainingen kunnen doen, zodat de achterstand op internationale concurrenten niet te groot wordt.

Het verzoek is nog niet door NOC*NSF gehonoreerd. Lacruz en Fontijn mogen al wel met een selecte groep van vijf boksers op locatie trainen, met inachtneming van de anderhalvemeterrichtlijn. Dat zal hoogstwaarschijnlijk op sportcentrum Papendal gaan gebeuren.

Volgens Boris van der Vorst, voorzitter van de boksbond, is het grootste knelpunt vooralsnog dat sporters getest moeten kunnen worden op het coronavirus. Hierover is nog geen uitsluitsel. 'Nieuwe coronagevallen mogen niet ontstaan. Dat is natuurlijk het belangrijkste', zei Van der Vorst tegen de NOS. 'We zullen luisteren naar het RIVM en NOC*NSF.'

'Moeten hun werk kunnen uitvoeren'

'Ik ben alleen bang dat als we te lang op onze handen blijven zitten, dat onze boksers straks niet optimaal geprepareerd naar een toernooi kunnen gaan. Het is gewoon hun werk en ze moeten dat kunnen uitvoeren. Het is rampzalig wat hier gebeurt', stelt Van der Vorst

Lacruz was in maart op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Londen één zege verwijderd van plaatsing voor de Olympische Spelen, maar toen werd het OKT stilgelegd vanwege de coronacrisis. De Olympische Spelen zijn vanwege die crisis een jaar uitgesteld tot 2021.

