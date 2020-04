Ramadan begint in 'lastige periode'

De voorschriften worden volgens Bouharrou tijdens de ramadan, die tot 23 mei duurt, goed opgevolgd. 'De moskeeën zijn dicht, maar de mensen zoeken naar oplossingen om de heilige maand van de ramadan op een spirituele en saamhorige manier te beleven.'

Maand om terug te keren naar jezelf

De ramadan is volgens de Nijmegenaar een maand om terug te keren naar jezelf en de afstand tussen jezelf en God te verkleinen. 'Daar kunnen we ons als moslimgemeenschap nu op focussen. Het is een aspect dat een beetje onderbelicht is geraakt. Het is belangrijk om tot bezinning te komen.'

In de vastentijd zoeken moslims elkaar op en dat kan en mag juist nu niet. Bouharrou: 'Het is altijd moeilijk om af te wijken van dat wat je gewend bent. We zitten al meer dan een maand in deze situatie. Dan snak je naar de saamhorigheid.'

Luister hier naar het gesprek op Radio Gelderland tussen Nieke Hoitink en Bouharrou:

De Al-Moslimin moskee in Nijmegen, Bouharrou is vaste bezoeker, heeft streamingvideo's om de komende weken door te komen. En ook de Arnhemse burgemeester Marcouch en zijn Rotterdamse collega Aboutaleb roepen op de ramadan in huiselijke kring door te brengen.

Zie ook: Marcouch waarschuwt voor coronaregels tijdens ramadan

Trots op de jongeren

'Ik denk dat dat belangrijk is', zegt Bouharrou. 'De risico's kunnen groot zijn als we de richtlijnen niet opvolgen. Voor onze jongeren is het lastig dat ze elkaar niet kunnen opzoeken. Maar we letten in deze tijd goed op elkaar en spreken elkaar aan op elkaars gedrag. Hoe bijvoorbeeld de jongeren reageren op de coronaregels, daar ben ik trots op. Het is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal.'

De intelligente lockdown is eerder deze week door het kabinet verlengd tot 20 mei. Het Suikerfeest vindt plaats op 24 mei. 'Ik durf niet uit te spreken of dat kan doorgaan', zegt de vice-voorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën. 'We moeten afwachten wat het kabinet gaat zeggen. We houden er rekening mee dat ook het Suikerfeest niet gezamenlijk mag worden gevierd.'

Zie ook: LIVEBLOG | Veel Gelderlanders werken thuis maar ook een file in de 'ochtendspits'