Geen datum voor NK, Jakobsen langer in het rood-wit-blauw

Fabio Jakobsen wint in de Ronde van Valencia in februari (foto: ANP)

Fabio Jakobsen mag misschien wel een jaar langer in het rood-wit-blauw blijven fietsen als Nederlands kampioen. Het vinden van een nieuwe datum voor het NK wielrennen is namelijk geen sinecure.

Oorspronkelijk stond het NK op 21 juni gepland in Emmen. Verplaatsing naar augustus leek een goed alternatief, maar nu alle evenementen tot 1 september zijn verboden, is dat van de baan.

Mocht er daarna weer wielrennen mogelijk zijn, dan is de kalender zo vol, dat een NK nog nauwelijks te organiseren is. Eind augustus zou de Tour dan beginnen, in de laatste week van september het WK, in oktober de Giro en in november de Vuelta. In de weken ertussen was er nog een optie voor de grote klassiekers, zoals Milaan-San Remo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik.

De kans lijkt dus groot dat er geen NK komt in 2020 en dat betekent dat Fabio Jakobsen uit Heukelum een jaar extra mag fietsen in zijn kampioenstrui, die hij vorig jaar veroverde in Ede. Maar voorlopig kan hij die alleen maar tonen tijdens trainingen.