Drummen houdt 80-jarige Pierre Courbois gezond: 'Ik mag van mijn moeder nog 8 jaar spelen'

Zijn tachtigste verjaardag vindt Courbois toch bijzonder: 'Ik vind 70 oké. Als je 80 bent, dan ben je echt oud.'

Toch is aan zijn stem tijdens het telefonisch gesprek op de radio, zijn respectabele leeftijd absoluut niet af te horen. Vanwege het vroege tijdstip, geeft hij het interview wel op een ongebruikelijke manier: 'Ik ga er even bij liggen.'

Courbois speelt nog steeds en zorgt goed dat hij fit blijft: 'Ik loop elke dag een half uur en ik drum elke dag een half uur. Mijn cardioloog heeft gezegd dat achter het drumstel zitten, het beste is wat er is.' En dat blijft hij ook stug volhouden, want je moet niet in gaan zakken: 'Ik heb een goede conditie die wil ik wel behouden.'

Concert verplaatst

Zijn verjaardag is op donderdag, maar op woensdag zou er een groot verrassingsconcert in Nijmegen zijn met heel veel bevriende muzikanten. Zelf zou hij er ook optreden.

Dat ging uiteraard niet door vanwege de coronacrisis. En dat was wel even slikken voor de muzikant: 'Gisteravond was een moeilijke dag. Dat was eigenlijk het verjaardagsconcert; dat kwam wel even hard aan. Was een concert waarop ik me enorm had verheugd, dan zit je toch een beetje raar te kijken.'

Het concert is nu een jaartje verplaatst. Ook dan hoopt Courbois nog gewoon zelf achter zijn drumstel te kruipen: 'Mijn moeder heeft altijd tegen mij gezegd dat ik nog speel als ik 88 ben, dus ik mag nog 8 jaar spelen. En moeders moet je altijd gehoorzamen.'

Feestje?

Een groot feest komt er nu op zijn verjaardag uiteraard niet: 'We wonen op een woonboot. We hebben gelukkig een heel groot grasveld voor de deur. Je mag maar een beperkt mensen ontvangen, dus we zien wel wie er langskomt.' Op de achtergrond roept zijn vrouw dat er taart in huis is.

Radiopresentator Nieke Hoitink feliciteert Pierre Courbois: