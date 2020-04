Flat ontruimd in nieuwe nacht met autobranden in Arnhem

De auto stond geparkeerd onder een flat aan de IJssellaan in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Hierbij vatte de isolatie van de flat ook vlam. Veertig appartementen moest worden ontruimd, waardoor even voor 02.00 uur tientallen mensen op straat stonden.

In de appartementen werd onderzoek gedaan naar rookontwikkeling, waarna bewoners weer naar binnen mochten. Hulpdiensten vermoeden dat er sprake is van brandstichting, meldt een correspondent.

Foto: Melvin/Persbureau Heitink

Meerdere branden in Arnhem

Aan het begin van de nacht stonden ook twee auto's in de Rosendaalsestraat in brand. Daarnaast is op de Rappardstraat een matras in brand gestoken en op de Johannastraat is een container in brand gestoken. De politie doet in alle gevallen onderzoek naar de daders.

Eerder deze week zijn ook verschillende autobranden gemeld in Arnhem. In de nacht van maandag op dinsdag stonden zeker zes auto’s binnen één uur in brand in Arnhem.

