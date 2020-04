Mathijs trekt baantjes in zijn eigen tuin nu het zwembad dicht is

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

'Ik zwem normaal twee keer in de week. Aquafit heet het officieel. Ideaal voor mij, want ik werk veel 's nachts en in het weekend en dan is voetbal bijvoorbeeld niet te doen', vertelt Mathijs. 'Zwemmen is mijn uitlaatklep. Ik heb drie kindjes en mijn werk is helemaal gestopt, dus je moet wat.'

Vanwege de coronamaatregelen zitten de zwembaden al wekenlang dicht. 'Ik hoop alleen wel dat de schutting het houdt', lacht Mathijs. 'Ik klik het vast en dan is het zwemmen geblazen, terwijl ik word teruggetrokken door dat ding. Ik heb een horloge die in normaal in het zwembad bijhoudt wat ik doe, maar die snapt hier niks van.'

Vanaf 15 maart is alles geannuleerd

Mathijs vertelt lachend over hoe hij zwemt in zijn tuin, maar de crisis treft hem hard. Hij is namelijk de manager van feestartiest Ronnie Ruysdael. 'We waren voor de hele zomer volgeboekt en hadden zin in de zomer. Vanaf 15 maart is alles geannuleerd. En dan gaat het hard. We zijn niet heel rijk, we wonen in een mooi huis, maar als er niks binnenkomt...'

Mathijs maakt gebruik van een bijstandsregeling, maar krijgt bijvoorbeeld niet de 4000 euro waar ondernemers van zouden kunnen profiteren. 'Die regeling is zo ingewikkeld gemaakt, je komt bijna niet in aanmerking, dus dat vliegt ook aan ons voorbij.'

Tot oktober sowieso geen inkomsten

Mathijs is op zoek naar andere manieren om inkomsten te genereren. Voorlopig lijken optredens van de baan te zijn. 'We hebben ook twee feestartiesten die veel geboekt worden voor Oktoberfeesten, maar het Oktoberfest in Munchen is al geannuleerd. Dat betekent tot oktober sowieso geen inkomsten, dan word je hard geraakt.'

Desondanks is Mathijs optimistisch dat hij wat anders gaat verzinnen. 'Ik heb respect voor de regering en wat ze doen. Als je op een IC-bed ligt, kun je niets meer. Wij zijn gezond, het is aan ons om een uitweg te vinden.'