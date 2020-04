Bettina haalt ruim 5000 handtekeningen op tegen Arnhems afvalbeleid

Ruim 5000 handtekeningen wist Bettina Achterhuis te verzamelen als protest tegen het Arnhemse afvalbeleid. Deze gaf zij woensdagmiddag aan Martijn van Butselaar van lokale partij Arnhem Centraal. Hoewel zij 'weinig vertrouwen' heeft in de gemeente is er wel de hoop dat er wordt geluisterd.

'Het zijn halsstarrige figuren in de gemeenteraad', meent Bettina. Zij startte haar actie anderhalve maand geleden omdat zij 'zoveel ellende' om zich heen zag. 'Al dat gedumpte afval en de bijkomende kosten die op de burger worden verhaald.' En als je straks moet gaan betalen per zak restafval wordt het erger, vreest Bettina.

Zij wil dat de ondergrondse containers weer opengaan en pleit voor een systeem van nascheiding, waarbij de afvalverwerker het grootste deel van de scheiding doet in plaats van de burger.

'Aardig wat binnengehaald'

Met het aantal handtekeningen is Bettina 'best wel tevreden'. 'We hebben er toch aardig wat binnengehaald.' Omdat zij zag dat Van Butselaar via social media ook bezig was actie te voeren tegen het afvalsysteem, besloot Bettina samen te werken.

Vanwege corona zijn de raadsvergaderingen nu niet voor publiek toegankelijk, dus kreeg Van Butselaar de handtekeningen. 'Maar als er straks publiek bij mag, bieden we ze alsnog aan de gemeenteraad en burgemeester Ahmed Marcouch aan', verzekert ze.

'Raad is doof en blind'

'Ik hoop dat ze alsnog naar de burgers gaan luisteren', verzucht de Arnhemse. 'Maar het is een prestigeprojectje van een paar raadsleden geworden.' Die vinden volgens haar dat ze burgers moeten opvoeden. 'Daar gaan mijn nekharen recht van overeind staan.'

In haar ervaring is de gemeenteraad 'doof en blind' voor klachten. 'En dat is de laatste jaren erger geworden.'

