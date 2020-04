Oproep: brand een kaarsje op 4 mei en geef het vuur digitaal door

Dit jaar staat Nederland stil bij 75 jaar Vrijheid. Dit zou overal groots gevierd worden, maar door de coronacrisis zijn bijna alle activiteiten afgelast.

Nu is de bedoeling dat iedereen op 4 mei om 21:00 uur 's avonds een kaarsje brandt en het vuur digitaal doorgeeft aan hun naasten. Zodat er stilgestaan wordt bij de prijs die betaald is voor onze vrijheid én aan wat wij zelf kunnen doen om die vrijheid te bewaren. Hoe mensen dat kunnen doen is hier te vinden. Mensen die een kaarsje willen branden, kunnen hiervoor zelfs een speciaal Gelderland Herdenkt kaarsje bestellen.

Doorgeven Vrijheidsvuur

Het eeuwige Vrijheidsvuur brandt in Wageningen, de Stad der Bevrijding. Het vuur is hét symbool voor leven in vrede en vrijheid. Ieder jaar wordt op 4 mei om 24.00 uur het vuur doorgegeven om zo ook in de rest van Nederland op 5 mei het Vrijheidsvuur te kunnen ontsteken. Dat gebeurt op het 5 Mei Plein voor Hotel De Wereld. De plek waar in 1945 de capitulatie werd getekend.

Na het ontsteken van het bevrijdingsvuur, wordt het vuur verspreid naar alle provincies. Dit gebeurt normaal gesproken door fakkeldragers van onder meer gemeenten, lokale atletiek- en sportverenigingen, 4 en 5 mei comités, Oranjeverenigingen en andere organisaties.

Vanwege de coronacrisis is deze ceremonie dit jaar deels aangepast. Het vuur wordt nu meteen na Dodenherdenking opgehaald door maar 13 fakkeldragers, die het vuur naar de overige provincies brengen. De Gelderse fakkeldrager is harpiste Lavinia Meijer.