Hoogleraar Radboud Universiteit: door coronabeleid gaan straks nog veel meer mensen dood

De kritiek op de coronamaatregelen zwelt aan. Onder meer vanuit wetenschappelijke hoek. 'Het totaal platlegen van de samenleving brengt meer schade toe dan dat het helpt', zegt hoogleraar Besturen en Veiligheid Ira Helsloot.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Moet om spijt te voorkomen

Helemaal blind voor de gevolgen is Den Haag niet, bleek eerder bijvoorbeeld uit woorden van minister van Financiën Wopke Hoekstra: 'We hebben te maken met een heel groot probleem op het gebied van de volksgezondheid, en dat heeft weer heel veel effect op de economie'

Pieter Hasekamp, directeur van het Centraal Planbureau, sprak eind vorige maand ook grote zorgen uit over de gevolgen voor de economie. 'We zien dan iets wat we niet eerder hebben meegemaakt. Hele sectoren, hele delen van het maatschappelijk leven komen stil te liggen.'

Toch moet het zo, is ook weer de boodschap van de persconferentie van dinsdagavond. Minister-president Mark Rutte was daar duidelijk in: 'Om spijt achteraf te kunnen voorkomen. En dat doen we samen.'

We gaan zeker spijt krijgen van deze maatregelen

Helsloot kraakt die Haagse houding. 'Wat er werd gezegd was: je kunt beter nu te voorzichtig zijn, dan later spijt krijgen. Maar dat is heel ingewikkeld want we zijn nu niet zo voorzichtig. We nemen enorme maatregelen, waarvan we later zeker ook spijt gaan krijgen.'

De Nijmeegse hoogleraar schetst een zwart beeld: 'Wij rijden nu vol gas tegen een muur van een economische recessie. Een dijk van een economische recessie. Daar gaan mensen ook aan dood. En veel meer mensen dan er nu aan corona dood gaan.'

Enorme tekorten in de zorg straks zorgen bijvoorbeeld voor meer doden. En mensen die hun baan kwijt raken sterven eerder. Iemand in de bijstand leeft gemiddeld tien jaar korter, dan iemand met een modaal inkomen.

Helsloot: 'Bij een gewone zware griep, waar ook tienduizend mensen aan dood gaan, leggen we de samenleving niet plat. Om hele goede redenen. En dat gaan we volgend jaar ook niet doen als er weer griep is.'

Zie ook: Wat vind jij: Zijn de coronamaatregelen nog langer vol te houden?