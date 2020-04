'Heel Holland Bakt', enorme run op bloem en meel

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Klanten willen meel voor koekjes, cakes en taartjes. Meel en bloem zijn op sommige dagen niet meer aan te slepen. De molens hebben het daarom drukker dan ooit. Dat geldt ook voor de Betuwse molens in Ingen, Geldermalsen en Culemborg. Veel bezoekers halen daar nu hun bloem en andere bakbenodigdheden.

Webshop gesloten na 'stormloop'

Voor Ria van Schaik, die samen met haar man de drie molens draaiende houdt, is het een hectische tijd.

'Het is heel apart als je aan het eind van de dag ziet dat alle schappen in de winkel leeg zijn. De grootste drukte hadden we in het begin van de coronacrisis. Maar er is nog steeds veel vraag naar bloem. We hebben de webshop moeten sluiten. Daar liep het zo storm, dat we het niet bij konden benen.'