Natuurtoerist Theo blogt: Wandelsensatie op de dijk

Anderhalve-meter-economie lijkt de nieuwe werkelijkheid. Zo lijkt het. En in de tussentijd mogen we een ommetje lopen en trekken mensen massaal de natuur in. Google-statistieken voor ons land laten zien dat het bezoek aan het groene buiten met 33% is gestegen de afgelopen weken.

Goed dat we die toegankelijke natuur hebben, maar dat terzijde. In veiligheidsregio’s worden aanvullend maatregelen genomen om dit af te dwingen. Tijdens het Paasweekend was het afsluiten van een aantal aantrekkelijke wegdelen een van die maatregelen. Onder andere de weg over de Posbank werd afgesloten en zo ook de Ooijse banddijk ten oosten van Nijmegen.

Normaliter zijn dit de - overigens prachtige - wegen waar op zondag een niet aflatende stoet bezoekers van divers pluimage langs trekt. Ik schets even: automobilisten met of zonder open dak of harde muziek, motorrijders; cruisend of stoer maar allemaal met het nodige lawaai, fietsers in allerlei vormen; toerfietsers, racefietsers, mountainbikers en e-bikers, ruiters; alleen of in groepen met indrukwekkende paarden en wandelaars; natuurvorsers, langeafstandswandelaren met rugzakken, hardlopers, ommetjesmakers, zondagmiddag-wandelaars op minder geschikte schoenen van en naar het terras en begeleiders van kinderen of minder validen. Af en toe vliegt daar dan een parapenter met motor overheen. Op dat soort momenten kom je ogen en oren tekort om jezelf belevingsvol en veilig over die wegen te begeven.

Sensatie op de dijk

En zie daar, met enige dank aan de COVID-19 crisis, konden deze wegen zomaar worden afgesloten. Ik had het voorrecht om op beide dagen over zo’n een afgesloten dijk te lopen. Wat een sensatie! Alleen maar ‘voet-gebruikers’. Wat een rust en genot. De dijk als recreatie boulevard, verheven boven het landschap. Daar lopend om je heen kijken, niet inhouden, angstig opzij stappen en het kind steviger bij de hand nemen bij het naderen van een auto of motor, geen gebel meer van groepjes racefietsers of minder secuur sturende e-bikers. De lente werkte daar ook nog eens aan mee door in alle pracht uit de knop te komen, te geuren en de vogels te laten arriveren, luid maar bovenal hoorbaar zingend. En gewoon lopen en om je heen kijken. Geen focus op de mede-weg-gebruikers maar gewoon op het prachtige landschap wat je wandelend toch het beste kunt waarnemen.

Let wel, ik gun iedere weggebruiker zijn tocht, z’n verzetje of uitdaging maar ik hoop echt dat het afsluiten van deze wegdelen regel wordt, al is het alleen maar op de zondagen.

Theo de Bruin is zelf enthousiast natuurtoerist, maar is daarnaast ook beroepsmatig raadgever Toerisme, Recreatie en Vrijetijdseconomie voor verschillende (natuur)organisaties.