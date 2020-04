Coronabudget provincie naar tien miljoen: Nuon-geld niet heilig

Ook wil de provincie - als dat nodig is - Nuon-gelden gebruiken om de economische gevolgen van de coronacrisis in te perken.

Ook veel politieke partijen zijn daar voor, al is er bij sommige partijen terughoudendheid. Markink: 'We hebben misschien veel meer geld nodig dan de tien miljoen euro. We zijn ons aan het voorbereiden en hebben gesprekken met instanties en gemeenten. Rond de zomer moeten we een beeld hebben wat er nodig is. We willen eerst in beeld hebben en dan pas praten over de financiering.'

2,7 miljard

Vooralsnog wil de provincie geld uit het huidige budget gebruiken, bijvoorbeeld om gemeenten te ondersteunen. Als er dan meer nodig is kan het stamkapitaal worden aangewend. De provincie Gelderland had ruim 4 miljard euro op de bank staan, 1.7 miljard werd uitgegeven.

Een deel van het resterende geld zit in obligaties. Een miljard staat op de bank bij het Rijk. Dat levert op dit moment geen cent rendement op.