Corona verpest afscheidsfeest Tante Rikie: 'Jammer, maar het is niet anders'

Ze zat gewoon thuis voor de tv. En hoorde premier Rutte zeggen dat haar Zwarte Cross dit jaar niet kan doorgaan. Tante Rikie is al 23 jaar het boegbeeld van het evenement wat dit jaar van 16 tot 19 juli in Lichtenvoorde zou worden gehouden. Het zou haar afscheid moeten worden. Maar dat gaat niet door vanwege corona.

Afgelopen september, op haar zeventigste verjaardag, bracht tante Rikie het bericht naar buiten. Het zou dit jaar de laatste keer worden. Na 24 jaar de festivaldirectrice geweest te zijn, was het genoeg geweest. Een daverend afscheid zou ze krijgen. Maar dat gaat nu allemaal niet door.

Verslaggever Marc Loeven ging langs bij Tante Rikie:

'Ik had het wel een beetje zien aankomen', zegt Tante Rikie in de deuropening. De verslaggever blijft buiten met de microfoon ruim op veilige afstand want ze is tenslotte al 70, al zou je dat niet zeggen.

Ik zou ook niet gegaan zijn hoor, als het door was gegaan Tante Rikie

'Het kan echt niet op zo'n terrein met tweehonderdduizend mensen en dan anderhalve meter afstand houden. Ik zou ook niet gegaan zijn hoor, als het door was gegaan, ik val tenslotte in de risicogroep met mijn suiker. Ik pas wel op. Jammer maar het is niet anders.'

Tante Rikie laat weten dat het goed met haar gaat. 'Ik ben in januari aan staar geopereerd. Gaat erg goed. Ik ben van brilsterkte 4.5 naar 2.5 gegaan.'

'Ik blijf binnen, je kan niks'

Verder is het een beetje saai in deze coronatijd, vindt de Achterhoekse. 'Ik blijf binnen, je kan niks. Ik doe een boodschapje, af en toe een praatje met de buurvrouw. En veel puzzelen, lezen en natuurlijk tv kijken.'

Tante Rikie vindt het goed dat de scholen weer voorzichtig beginnen. 'Mijn kleinkinderen van 10 en 13 jaar zijn blij dat school weer gaat beginnen. Is ook goed voor ze.'

Een boodschap voor de mensen die de Zwarte Cross een warm hart toedragen en straks thuis moeten blijven? Zelf is Tante Rikie heel resoluut als het gaat om de coronamaatregelen. 'Blijf thuis en houd afstand. Die regel is er niets voor niets.'

De verslaggever wil het toch even weten: als het volgend jaar wél doorgaat komt u dan misschien afscheid nemen? Daar hoeft Tante Rikie niet over na te denken. 'Ja, dan kom ik'. En met een zucht zijn haar gedachten direct bij het festival. Ze mist het dit jaar, 'want je leeft er toch naar toe'.