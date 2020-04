Vakbondsraad wil investeringen in infrastructuur

'Wij denken, heel plat gezegd, dat de provincie Gelderland genoeg vermogen heeft om in een steunplan te investeren', zegt Wilco Veldhorst, voorzitter van de Vakbondsraad Rijn-IJssel waarin FNV, CNV en Deutsche Gewerkschaftsbund samenwerken. Hij ziet door de coronamaatregelen, waaronder het ontmoedigen van grensverkeer, dat ondernemers in de grensregio het moeilijk hebben. 'Minder inkomsten, betekent minder personeel nodig. Dat is glashelder', aldus Veldhorst, die de provincie oproept om met infrastructurele projecten werk te creëren en de wegen en het spoor klaar te maken voor de tijd na de coronacrisis.



Als voorbeeld wijst Veldhorst naar Emmerich, waar flink wordt geïnvesteerd in de haven: 'Dat betekent dat het aannemelijk is dat de snelweg tussen Arnhem en Oberhausen drukker gaat worden', denkt de voorzitter. 'Die is al druk, dan moet je eigenlijk deze tijd gebruiken om, nu er toch weinig verkeersaanbod is, de snelweg klaar te maken voor de drukte van na de crisis. Dat is vooruit denken, en dat verwachten wij van de politiek.' Welk bedrag de provincie uit zou moeten trekken, wordt in de brief niet genoemd.



Gesloten grensovergangen

Ook roept Veldhorst de provincie op om Duitsland en Nederland qua kleinere wegen en spoor dichter bij elkaar te brengen. In de tijd dat er nog grenscontroles waren, zijn een aantal wegen en spoorverbindingen tussen de buurlanden afgesloten omdat de realisatie van een douanepost te duur was. 'Als je die grensovergangen weer zou openen, dat zijn kleine projecten. Die zou je kunnen gebruiken om kleine wegenbouwers in de grensstreek aan het werk te houden', zegt de voorzitter, die het mes aan twee kanten ziet snijden. 'Want dit zijn ook dingen die zijn nodig.'



Intensiveren openbaar vervoer

Ook wil de vakbondsman dat het openbaar vervoer tussen beide landen wordt geïntensiveerd. 'Kijk bijvoorbeeld of je oude spoorwegen tussen Nederland en Duitsland weer kan openen', aldus Veldhorst, die onder meer wijst op de spoorlijn tussen Winterswijk en Gelsenkirchen. 'Dat zijn verbindingen die er ooit zijn geweest, en die zijn er niet voor niks geweest. Het werd te duur om ze open te houden in een tijd dat je grenscontroles had. Nu die zijn verdwenen, is de reden weggevallen.'



Provincie behandelt brief

De provincie laat weten de brief van Veldhorst serieus op te pakken en dat het binnen de organisatie wordt behandeld, maar wil lopende de behandeling niet inhoudelijk ingaan op de oproep. 'We moeten zorgen dat de ambtelijke boodschap overeenkomt met andere uitingen. Hij verwacht iets van ons, we nemen het serieus en we kijken of we iets kunnen doen.'