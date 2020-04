Zwarte Cross-kaarten blijven geldig, tante Rikie neemt volgend jaar afscheid

De Zwarte Cross kan dit jaar niet doorgaan vanwege de coronacrisis, alle evenementen tot september zijn afgelast. Volgend jaar wordt de Zwarte Cross van 15 tot en met 18 juli gehouden. 'Het mooiste is dat ze de kaarten houden, want dat is gelijk toegangsbewijs voor 2021', zegt organisator Ronnie Degen.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

De organisatie had er al wel rekening mee gehouden dat het evenement vanwege de coronacrisis niet door kon gaan, maar toch noemt Degen het 'jammer en teleurstellend'.

Feest na september?

Volgens Degen is er nu ook tijd om dingen te doen, waar ze normaal niet aan toekomen: 'We willen het ook heel positief bekijken. We gaan nu kijken naar wat zijn de mogelijkheden 2021. We zijn vol op aan de gang. Met ons team gaan we een feest neerzetten die de mensen lang zal heugen.'

De organisatie gaat nu met onder meer leveranciers en grondeigenaren praten om de financiële gevolgen te bekijken: 'We zijn wel verzekerd tegen de gemaakte kosten, maar we moeten nog wel kijken naar de kleine lettertjes.'

Degen houdt ook nog de deur op een kier voor een evenement na 1 september: 'De feestfabriek zal niet stilzitten de komende tijd. We kijken of er nog mogelijkheden zijn na 1 september. En gaan we daar nog op inspringen. Wellicht dat we dat dan aangrijpen om iets moois te laten zien in de Achterhoek.'

Afscheid Tante Rikie

De Zwarte Cross zou dit jaar op grootse wijze afscheid nemen van boegbeeld Tante Rikie. Dat afscheid gaat nu niet door. Degen: 'Dat wordt volgend jaar een spetterend afscheid.'