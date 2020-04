LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 21 april

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

dinsdag 21 april

21:44 - Horeca teleurgesteld: ' We snakken naar verlichting'

De beslissing van het kabinet om de horeca grotendeels gesloten te houden is een teleurstelling, aldus branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De maatregelen die nu al meer dan een maand gelden hakken er namelijk hard in bij ondernemers. De horeca snakt dan ook naar verlichting van die maatregelen. 'Wij denken dat Nederland ook snakt naar ontspanning die de horeca kan bieden.'

Dat de maatregelen voor de horeca niet verlicht worden, begrijpt KHN omdat de volksgezondheid het allerbelangrijkste is. De branche heeft echter al aan protocollen gewerkt om open te kunnen zijn met inachtneming van de 1,5 metereconomie. KHN hoopt op een reactie van de overheid om die plannen voor half mei vorm te kunnen geven zodat de sector mogelijk dan weer open kan.

21:40 - Deelnemers Vierdaagse krijgen 60 van de 100 euro terug

Mensen die zich hadden ingeschreven voor de Vierdaagse krijgen ongeveer 60 euro terug. Het inschrijfgeld voor de Vierdaagse bedroeg dit jaar 100 euro. De organisatie meldt in een mail aan de deelnemers: 'Als Vierdaagse-organisatie zijn we het hele jaar bezig met de voorbereidingen op ons mooie evenement en dat brengt kosten met zich mee. Daarom kunnen we helaas niet al het inschrijfgeld teruggeven.' Lees hier het hele bericht.

21:38 - Geen betaald voetbal meer, begrip bij Gelderse clubs

Het voetbalseizoen in Nederland zit erop. Evenementen blijven tot 1 september verboden. De Gelderse clubs tonen begrip. 'Fijn dat er duidelijkheid is.' Lees hier het hele verhaal.

21:21 - 'Het is ontzettend verdrietig', streep door Vierdaagse doet veel pijn

'Alhoewel we steeds meer rekening hielden met dit scenario, valt de definitieve afgelasting ons zwaar', zegt Henny Sackers, voorzitter van Stichting DE4DAAGSE. De organisatie van de Vierdaagse staat wel achter het besluit van het kabinet. 'Het grootste evenement van Nederland organiseren is in deze tijden onverantwoord', zegt bestuursvoorzitter Walter Hamers. Lees hier het hele verhaal.

21:12 - Is mijn festivalticket volgend jaar nog geldig?

Nu het kabinet besloten heeft dat alle festivals deze zomer niet door kunnen gaan, vragen festivalgangers zich af of hun kaartje dan volgend jaar nog geldig is. Pinkpop, North Sea Jazz, Lowlands, Down the Rabbit Hole, Best Kept Secret en Woo Hah melden dat de voor dit jaar gekochte tickets geldig blijven voor 2021, meldt de NOS. De Zwarte Cross laat morgenmiddag of donderdagochtend weten wat er met tickets gebeurt.

20:12 - KIJK TERUG | Alle evenementen tot 1 september kunnen niet doorgaan

 

20:06 - Organisatie Zwarte Cross vraagt kaarthouders om geduld

De organisatie van de Zwarte Cross vraagt kaarthouders nog even geduld te hebben nu premier Rutte bekend maakte dat het festival dit jaar niet door kan gaan. 'Wij hebben zojuist de persconferentie van het kabinet uiteraard ook met grote interesse gevolgd", plaatste de festivalorganisatie op de website, al tijdens de persconferentie. 'Wij begrijpen dat jullie nu allerlei vragen hebben. Morgenmiddag (en anders uiterlijk donderdagochtend) laten wij van ons horen via al onze kanalen. Wacht dus alsjeblieft nog even met mailen, bellen en berichten sturen. Dank jullie wel!'

20:01 - Airborne Herdenking gaat niet door, er komt een aangepaste herdenking

De Airborne Herdenking op de Ginkelse Heide bij Ede gaat niet door op de gebruikelijke manier. Het evenement stond weliswaar pas gepland op 19 september, maar burgemeester René Verhulst vindt het niet verantwoord om dan een herdenkingsbijeenkomst te organiseren waarbij zo'n 100.000 mensen dicht bij elkaar staan. Ede denkt nog na over een alternatief herdenkingsprogramma. Lees hier het hele verhaal.

19:47 - Rutte blijft staan achter corona-apps, maar 'we zijn er nog niet'

Premier Mark Rutte reageert op de onrust die is ontstaan over de zogenoemde corona-app van de het Rijk. Daarmee zou de GGD makkelijker contactonderzoek kunnen doen en mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus kunnen waarschuwen. Er zijn zorgen over de privacy en de veiligheid van de zeven app-opties die dit weekend gepresenteerd werden. Rutte blijft de app belangrijk vinden. 'Je hebt hem uiteindelijk wel nodig om het GGD-onderzoek goed te kunnen doen. Mijn beeld is dat die app wel echt heel erg belangrijk is.' Maar Rutte benadrukt ook dat er nog wel veel werk verzet moet worden om tot een goede app te komen. 'We zijn er nog niet.'

19:39 - Was het nodig om de scholen zes weken te sluiten?

Was het nodig om de scholen zes weken te sluiten?, vraag een journalist. 'U kent onze visie daarover. Wij wilden niet de scholen sluiten, maar we hebben in Nederland een democratie.'

19:20 - RIVM geeft uitleg

Jaap van Dissel, van het RIVM, geeft een toelichting op de versoepelingen voor kinderen. Waarop is dit besluit gebaseerd? 'Kinderen zijn ondervertegenwoordigd binnen de ziektegevallen van Covid-19', stelt hij. Slechts in 0,7 procent van de ziektegevallen betreft het kinderen.

19:18 - Vrijheid heeft gevolgen

'De vrijheid van de een mag niet ten koste gaan van de gezondheid van een ander', vertelt premier Rutte.

19:17 - Rutte worstelt met beperkingen

'Ik wil heel graag zeggen: er kan veel meer. Maar op dit moment is het té gevaarlijk', zegt premier Rutte.

19:16 - Meeste maatregelen verlengd tot 20 mei

'De maatregelen die we niet kunnen verruimen, verlengen we tot 20 mei', zegt premier Rutte.

19:15 - Basisregels blijven gelden na 28 april

Premier Rutte benadrukt in de persconferentie dat de basisregels, als anderhalve afstand en niezen in de elleboog, van kracht blijven en dat het belangrijk is dat iedereen zich hier aan houdt. 'Deze basisregels hebben ons gebracht op het punt waar we nu zijn, dat we heel voorzichtig de maatregelen weer kunnen versoepelen.'

19:13 - Verpleeghuizen blijven dicht

Er wordt na 28 april nog steeds geen bezoek toegelaten in verpleeghuizen, hoewel het ontbreken van contact heel zwaar is, stelt Rutte.

19:12 - Geen Nijmeegse Vierdaagse en geen Zwarte Cross

De Nijmeegse Vierdaagse en de Zwarte Cross gaan niet door omdat evenementen die een vergunning nodig hebben tot 1 september niet door mogen gaan.

19:11 - Sporten voor jongeren weer mogelijk

Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf 28 april weer trainen. 'Geen officiële wedstrijden', want dat leidt tot te veel risico. Ook jongeren in de middelbare school leeftijd krijgen meer ruimte om te sporten. 'Maar wel op anderhalve meter afstand en zonder officiële wedstrijden. En steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen.'

19:09 - Voortgezet onderwijs mogelijk vanaf 1 juni weer open

Het voortgezet onderwijs moet zich voorbereiden op een 1,5-meter school, dat vraagt Rutte aan hen. 'We gaan er vooralsnog vanuit dat dat vanaf 1 juni kan', zegt de premier.

19:08 - Testen voor leerkrachten

Leerkrachten kunnen zich laten testen op het coronavirus, dat kondigt de premier aan.

19:07 - Rutte bevestigt: basisscholen kunnen weer open

Premier Rutte stelt dat de kinderen voor de helft van de tijd naar school kunnen. 'De ingangsdatum is voor alle scholen en opvangcentra is 11 mei', zegt hij. Scholen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen de ene helft van de leerlingen de ene dag, en de andere helft de andere dag les te geven. Het speciaal onderwijs gaat helemaal open. 'Het ziekterisico voor deze groep is gering.'

19:05 - Maatregelen

De premier vindt het belangrijk om te beginnen met versoepelingen die het minste risico opleveren op het verspreiden van het coronavirus.

19:04 - Oproep tot zelfbeheersing

Snelle versoepeling geeft het coronavirus de mogelijkheid om weer te gaan pieken, stelt premier Rutte in de persconferentie. 'En dat willen we per se voorkomen. En dat vraagt om zelfbeheersing. Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf. Eerst de volksgezondheid, dan de rest.'

19:03 - Rutte: 'Iemand met kanker heeft net zo goed hulp nodig als iemand met corona'

Rutte stelt dat het virus iedereen raakt. Hij benadrukt: 'de situatie in de verpleeghuizen is nog steeds zorgwekkend'.

19:01 - Rutte: 'We staan voor Duivelse dilemma's'

De persconferentie van het kabinet is begonnen.

18:55 - 'Betaald voetbal kan seizoen niet afmaken'

De eredivisie en eerste divisie krijgen geen bevredigend einde van het seizoen. Beide competities in het betaalde voetbal kunnen niet meer op tijd worden afgemaakt, nu het kabinet volgens ingewijden alle evenementen met een vergunningsplicht tot 1 september heeft verboden. Aanvankelijk gold het verbod tot 1 juni.

Ook voetballen zonder publiek geldt als een evenement met vergunningsplicht, bevestigen bronnen in Den Haag. Ook daarvoor is namelijk politie-inzet nodig.

18:50 - Facturen hoeven pas op 1 oktober betaald te zijn, zegt gemeente Arnhem

Ondernemers, verenigingen en instellingen die hun rekeningen bij de gemeente Arnhem op dit moment niet kunnen betalen, hoeven dat pas op 1 oktober te doen. Dat besluit nam het college dinsdagmiddag. Voor particulieren en organisaties die bij de gemeente huren, geldt hetzelfde. Lees hier het hele bericht.

18:48 - Beursverlies van 3,3 procent

De AEX-index op de beurs in Amsterdam is dinsdag met een stevig verlies de dag uitgegaan, een min van 3,3 procent. Ook elders in Europa stonden forse minnen op de borden. De prijs van Europese olie ging hard onderuit, nadat de prijs van Amerikaanse olie maandag voor het eerst in de geschiedenis negatief was geworden. De Amerikaanse olieprijs kwam dinsdag weer boven het nulpunt. Een vat Amerikaanse olie ging voor 5,18 dollar van de hand. Dat is een schijntje ten opzichte van de normale prijs.

18:34 - KIJK LIVE MEE | Persconferentie corona kabinet

Minister Mark Rutte geeft dinsdagavond om 19.00 uur een persconferentie, waarin hij bekend maakt welke coronamaatregelen er na 28 april van kracht zijn. De persconferentie is hier live te volgen.

17:26 - 25000 beschermingsmiddelen opgehaald in Doetinchem

In de Achterhoek hebben verschillende organisaties de handen ineen geslagen en zijn ze een inzamelingsactie gestart voor beschermingsmiddelen als mondkapjes, handalcohol en spatbrillen. Dat is een groot succes vertelt Carolien Bus van de Doetinchemse Uitdaging. In drie weken tijd zijn er 25.000 spullen ingezameld en verdeeld onder ziekenhuizen, zorginstellingen, thuiszorg en zzp'ers. Er is nog wel een groot tekort aan schorten. Beluister het volledige interview hieronder terug.

 

Zeker 452 personen uit Gelderland zijn overleden aan het coronavirus, twintig meer dan gisteren. Bekijk hier alle actuele cijfers.

Het vuurwerkverbod in Apeldoorn is uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Basisscholen mogen na de meivakantie weer open, de meeste andere maatregelen worden verlengd, dat stelt RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. Evenementen worden tot 1 september verboden.

Vanavond om 19.00 uur maakt het kabinet bekend welke coronamaatregelen na 28 april echt zullen gelden. De persconferentie is live online bij Omroep Gelderland te volgen.

17:08 - 'Puzzelen' op de intensive care

De piek van het aantal coronapatiënten op de intensive care lijkt voorbij. Hoe gaan ziekenhuizen hier mee om? Verpleegkundige Janine Nieuwenhuis dat ze waarschijnlijk afdelingen gaan schoonmaken en inrichten voor patiënten zonder corona. Maar er is ook de angst voor een tweede coronagolf. Bekijk de vlog hieronder.

 

16:53 - RTL: basisscholen op 11 mei open, meeste andere maatregelen met drie weken verlengd

Het kabinet neemt vanavond het principebesluit om de basisscholen op 11 mei te openen. Of de scholen de deuren voor kleine groepjes of gefaseerd openen, is ter uitwerking voor de scholenkoepels in overleg met het ministerie van Onderwijs. Dat meldt RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen.

Ook kinderopvang, buitenschoolse opvang en het speciaal onderwijs kunnen weer opstarten. En tandartsen en mondhygiënisten mogen hun deuren weer openen. Over andere contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, wordt nu nog geen besluit genomen.

Vergunningsplichtige evenementen waren al tot 1 juni verboden. Dat verbod wordt verlengd tot in ieder geval 1 september. Alle overige maatregelen van de 'intelligente lockdown', zoals het sluiten van cafés en restaurants, worden verlengd tot dinsdag 19 mei, aldus RTL.

16:26 - Eerste forse daling IC-bedden

Het aantal coronapatiënten op de intensive care (IC) is fors gedaald. Er liggen nog 1087 mensen op de IC. Dat zijn 71 minder dan gisteren, blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) waarover de NOS bericht.

'Dit is de al lang verwachte snelle daling waar we op hopen', zegt Ernst Kuipers,voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Van de 1087 patiënten liggen er 1039 in Nederlandse ziekenhuizen. In Duitsland liggen 48 patiënten op de IC. Volgens Ernst Kuipers is er hierdoor meer plek voor niet-coronapatiënten.

IC-cijfers van dinsdag 21 april. Afbeelding: NOS.

16:12 - Corona vraagt om maatregelen tijdens een uitvaart

Meer uitvaarten, met minder mensen: ook de uitvaartbranche moet zich aanpassen aan de coronacrisis. Voor de studentendragers van Axios uit Nijmegen betekent het een nieuwe, voorzichtige manier van werken. Want hoe houd je anderhalve meter afstand als je een kist met een overledene begeleidt? De studenten nemen zo veel mogelijk voorzorgsmaatregelen.

 

15:39 - 'Een lach, alleen al daarvoor doe je het'

Martien den Dekker (80) weet maar al te goed hoe waardevol het is wanneer anderen zich om je bekommeren. Tien jaar terug verloor hij zijn echtgenote nadat hij haar acht jaar lang intensief had verzorgd. Een loodzware periode voor voor hem. Vandaag de dag bezorgd hij maaltijden voor Tafeltje Dekje. 'Heel dankbaar werk', laat hij de gemeente Zaltbommel weten. 'In deze periode ook wel zwaar hoor. Want ik kan dat praatje nu niet maken met de mensen. Maar ik roep wel altijd hard hun naam en dan zie ik ze binnen vaak lachen naar me. Alleen al daarvoor doe je het.'

Martien van Hemert bezorgt maaltijden aan buurtbewoners. Foto: Gemeente Zaltbommel.

15:30 - Wethouder op bezoek bij 'Ons Huis' Rheden

Wethouder Ronald Haverkamp bracht een bezoek aan partycentrum 'Ons Huis' in Rheden. De eigenaar is vanwege de coronacrisis een bezorgservice begonnen voor maaltijden. Dat loopt redelijk. 'Ons Huis' verkoopt sinds de start van de bezorgservice gemiddeld 250 maaltijden per week. Eigenaar Nico Brouwer geeft aan dat de nieuwe tak van sport niet alle gederfde inkomsten compenseert maar dat het wel enige verlichting geeft.

Horecaondernemer en wethouder in de keuken van 'Ons Huis'. Foto: Gemeente Rheden.

Zeker 452 personen uit Gelderland zijn overleden aan het coronavirus, twintig meer dan gisteren. Bekijk hier alle actuele cijfers.

Het vuurwerkverbod in Apeldoorn is uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Het aantal opnames in de intensive care neemt af. Ziekenhuis Rijnstate sluit daarom twee van de zes speciale corona-afdelingen.

Vanavond om 19.00 uur maakt het kabinet bekend welke coronamaatregelen na 28 april zullen gelden. De persconferentie is online bij Omroep Gelderland te volgen.

14:53 - Vuurwerkverbod Apeldoorn van de baan door corona

Er komt komende jaarwisseling geen verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk in Apeldoorn. Door de coronacrisis kan een bijeenkomst over alternatieven voor vuurwerk niet doorgaan. Dat is reden genoeg om het vuurwerkverbod uit te stellen, meldt de gemeente. Lees hier het hele verhaal.

13:57 - 165 nieuwe corona-overledenen, 118 ziekenhuisopnames

In de afgelopen 24 uur zijn 165 nieuwe slachtoffers van het coronavirus bekend gemaakt aan het RIVM. Ook zijn er 118 nieuwe ziekenhuisopnames, meldt het RIVM.

Totaal: 9897 ziekenhuisopnames en 3916 overledenen in heel Nederland. Bekijk hier de Gelderse cijfers.

13:33 - 'NEC, Vitesse en De Graafschap kunnen seizoen niet afmaken'

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het trainen in groepsverband voorlopig af te raden. Als het kabinet die adviezen overneemt, dan lijkt het erop dat de competities niet afgemaakt kunnen worden. Dat betekent dat het waarschijnlijk einde seizoen is voor NEC, De Graafschap en Vitesse.

Foto: Broer van den Boom

13:07 - Grootste estafetterace van de wereld gaat ondanks corona tóch door

De volgende editie van de Batavierenrace gaat ondanks de coronacrisis toch door. De organisatie van de grootste estafetteloop ter wereld heeft een online manier gevonden om hardlopers alsnog te laten strijden voor de winst

Lees hier meer.

11:46 - Advies aan kabinet: 'Kinderen weer naar opvang, deels naar basisschool en sport'

De basisscholen zouden kunnen beginnen met het voorbereiden van een gedeeltelijke schoolbezetting per dag om na de meivakantie weer deels open te kunnen. Er wordt gesproken over halve klassen, zo meldt de NOS. Kinderen tot 12 jaar zouden ook weer aan teamsport moeten kunnen doen. Voor jongeren van 12 tot 18 jaar geldt dat ook, maar zij zouden wel op de 1,5 meter afstand moeten letten.

11:18 - Koningsspelen gaan door!

De Gelderse Koningsspelen gaan door! Hoe? Dat vertelt Vitesse-aanvoerder Bryan Linssen jou!

Meer weten? Lees ons bericht.

10:50 - Gratis bier voor de brandweer

 

10:38 - Scholen wachten in spanning af

Kunnen de scholen weer open? Dat is een van de vragen die vanavond mogelijk beantwoord worden tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte. Op de basisscholen wachten ze in spanning af. Zo ook Maarten Zwiers, hij is leraar van groep acht bij basisschool Het Jongleren in Arnhem.

Meer weten?

 

10:14 - Een eigen wedstrijd lopen?

Loopland Gelderland heeft een prachtige hardlooproute uitgezet rond Heveadorp en Doorwerth. En jij kunt proberen de snelste te zijn. Hoe je dat doet? Registreer je tijden via een app of op je mobiel en vergelijk ze met de tijen van de Loopland Gelderland-talenten.

Meer info?

10:10 - 'Gooi Burgers' Zoo weer open'

Oud-wethouder Martijn Leisink zegt dat dierenpark Burgers' Zoo in Arnhem weer gewoon open moet kunnen.

06:38 - 'Basisschoolkinderen weer in groepjes naar school'

Basisschoolleerlingen mogen vanaf mei weer geleidelijk aan naar school gaan. Dat staat in het advies dat het Outbreak Management Team (OMT) uitbrengt aan het kabinet, meldt RTL Nieuws.

Deskundigen zouden adviseren om kinderen weer naar school te laten gaan in kleine groepen, verspreid over de dag. De schoolvakanties zouden moeten worden ingekort.

Vanavond houdt het kabinet weer een persconferentie waarin deze maatregelen bekend zouden worden gemaakt.

00:03 - Kappers willen met speciaal protocol weer open

Kappers hebben samen met de vakbonden een speciaal protocol opgesteld om kapsalons weer open te kunnen doen ondanks het nieuwe coronavirus. In het protocol is een hoofdrol weggelegd voor de 1,5 meterregel. Minder bezette stoelen in de salon, gebruik van mondkapjes door kappers en klant of zelfs spatmaskers tussen kapper en klant én afstand tussen de kappers onderling tijdens de pauzes moeten hervatting van de werkzaamheden weer mogelijk maken.

Volgens vakbond CNV is het protocol tot stand gebracht met FNV en kappersorganisatie ANKO. 'Met één belangrijke kanttekening', zo benadrukt CNV-bestuurder Willem Kruithof. 'De inzet van kapper en kapster moet altijd vrijwillig zijn. Als die zich niet senang voelt houdt het gewoon op.'

